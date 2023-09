Kevin Nash valora el regreso de The Rock a la WWE

Para sorpresa de todo el Universo WWE, The Rock volvió recientemente a SmackDown para confrontar a Austin Theory junto a Pat McAfee. Los dos compartieron un segmento con el joven luchador, al que acabaron atacando para regocijo de los fanáticos. Lo que no está claro es a dónde va a conducir esto, o si va a hacerlo a algún sitio, porque también podría tratarse de una aparición sin más. No obstante, en realidad, se sigue hablando de cuando La Roca podría volver a tener un combate.

► El regreso de The Rock

Mientras, conocemos ahora qué le pareció a Kevin Nash su regreso, según sus declaraciones en Kliq This. También habla del trabajo de Theory, de quien debemos tener en cuenta que aún está dando sus primeros pasos en el elenco principal, que no ha dejado de pasar por grandes pruebas desde que lo ascendieron, y que estaba delante de uno de los más grandes de todos los tiempos. No era una situación fácil de ninguna manera y el Big Sexy lo vio fantástico.

«Se veía genial. Parecía que había ganado 15 libras desde el juego en Colorado [risas]. Pasaron por la lista, y Theory es joven, ¿verdad? Tiene alrededor de 26 años, algo así. La lista de tipos con los que ya ha trabajado, woo. Realmente pensé que se defendió bien allí«.

El WWE Hall of Famer también valora la situación en torno a The Rock por la huelga en Hollywood:

«Bueno, en primer lugar, para mantener fuerte su marca. Quién sabe cuánto durará la huelga de SAG-AFTRA. Dwayne está en una situación complicada debido a que no solo es miembro del Screen Actors Guild como actor, sino que también es productor, por lo que tiene un plan de pensiones y salud. No creo que lo esté haciendo por el salario, pero definitivamente lo está haciendo desde un punto de vista de relaciones públicas. No creo que sea malo volver a donde comenzaste y mostrarle al mundo que eres la estrella más grande de Hollywood.»