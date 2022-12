WWE no habría cerrado del todo la puerta a Mandy Rose

Mandy Rose tuvo unas horas bastante complicadas entre el martes y miércoles, ya que luego de que anoche el Campeonato Femenil NXT en favor de Roxanne Pérez poniendo fin a 413 días de reinado, vio su contrato rescindido como consecuencia de la publicación de contenido para adultos en un sitio web de su propiedad. Si bien sabía que eso podía meterla en problemas, probablemente no midió las consecuencias, puesto que WWE habría tomado la decisión a último momento y eso explicaría los repentinos cambios de planes que vimos durante la programación de WWE NXT de este martes.

► Mandy Rose podría volver, si las condiciones se dan

Desafortunadamente, las cosas no terminaron para Mandy Rose como hubiera querido, considerando los eventos sucedidos, y ahora resta esperar a que se cumplan los 90 días de la cláusula de no competición (dado que tenía un contrato de elenco principal) y ver qué es lo que decidirá hacer en el futuro. Dicho esto, no se descarta que WWE vuelva a abrirle la puerta para su eventual regreso, algo que ya sucedió con Zelina Vega, aunque hay que guardar las diferencias puesto que las causas y momentos son totalmente distintos.

En el reciente Wrestling Observer Live, Bryan Alvarez señaló, entre otras cosas, que WWE no habría cerrado la puerta a un posible regreso en el futuro. Es importante anotar que, a sabiendas de lo que se le podía venir a Mand Rose por el contenido de su página, se desconoce si fue un despido unilateral o una terminación de contrato por mutuo acuerdo; de ser esto último, la opción de volver siempre va a estar sobre la mesa.

“Me dio la impresión de que no es como si ella nunca pudiera regresar, y existe la posibilidad de que regrese en el futuro, pero por ahora se ha ido”.

Mandy Rose ha recibido muestras de apoyo del Universo WWE a raíz de lo sucedido. También se han pronunciado sus ex compañeras de Toxic Attraction, y recientemente, también recibió el apoyo de Saraya, quien la llevara en su momento al elenco principal.