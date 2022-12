Kairi Sane fue una de las mejores luchadoras profesionales que tuvo WWE en un momento dado. Estuvo tres años allí y tuvo una carrera sólida en NXT, donde finalmente conquistó el Campeonato Femenil NXT, y cuando llegó al elenco principal, logró el Campeonato Femenil de Parejas junto a Asuka, antes de que se regresara a su natal Japón en el 2020. Allí, trabaja para Stardom y logró el Campeonato Femenil IWGP en Historic X-Over el 20 de noviembre.

► Es poco probable que Kairi Sane aparezca en Royal Rumble 2023

Tras lograr el novel campeonato, se prevé que Kairi Sane se enfrente a Sasha Banks en un futuro próximo, considerando que esta última habría firmado ya con NJPW. Tam Nakano desafiará a la Campeona IWGP en Wrestle Kingdom 17 en enero próximo. No obstante, también se rumoraba de una posible aparición en Royal Rumble de este año, aprovechando las buenas relaciones que mantiene con WWE.

A pesar de los rumores que han venido circulando en las redes, parece que WWE no se ha puesto en contacto con Kairi Sane con respecto a un regreso en Royal Rumble. Según informó Dave Meltzer en el reciente Wrestling Observer Newsletter, WWE no se ha puesto en contacto con NJPW para gestionar la aparición de la ex Campeona NXT en Royal Rumble el próximo año.

«Con respecto a los rumores sobre el regreso de Kairi Sane para el Royal Rumble, lo que sí sabemos es que a partir del fin de semana pasado, no ha habido ningún contacto de WWE con Stardom (Kairi tiene un contrato con ellos ahora como campeona IWGP) preguntando por ella. Eso podría venir más tarde, ya que WWE organiza ese encuentro y necesita 30 mujeres, pero está la política obvia. Por supuesto, hubo la misma política de usar a Mickie James de Impact el año pasado y WWE llamó más tarde y armó ese trato.»

Habrá que esperar y ver si Kairi Sane regresará a la televisión de la WWE el próximo año, pero dados sus compromisos con sus actuales empleadores, y siendo Campeona IWGP, luce poco probable en este punto.