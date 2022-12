¿Aparecerá Kairi Sane en Royal Rumble 2023?

Royal Rumble 2023 se llevará a cabo este 28 de enero en San Antonio, Texas, y existe la expectativa por las apariciones sorpresa que suelen ocurrir año a año en el tradicional combate de 30 Superestrellas. Entre debuts, regresos, o apariciones sorpresa, los nombres han ido sonando en las últimas semanas, como los de Cody Rhodes o Randy Orton; sin embargo, en este punto solo sabemos de forma oficial que Kofi Kingston estará en el Rumble.

► El nombre de Kairi Sane sonaba para Royal Rumble 2023

Kairi Sane fue una de las mejores luchadoras profesionales que tuvo WWE en un momento dado. Ella tuvo una carrera exitosa en NXT, donde finalmente conquistó el Campeonato Femenil NXT, y cuando llegó al elenco principal, logró el Campeonato Femenil de Parejas junto a Asuka, antes de que se regresara a su natal Japón en el 2020. Allí, trabaja para Stardom y logró el Campeonato Femenil IWGP en Historic X-Over el 20 de noviembre. El campeonato es un nuevo proyecto conjunto entre NJPW y Stardom.

Se prevé que Kairi Sane se enfrente a Sasha Banks en un futuro próximo, considerando que esta última habría firmado ya con NJPW. Tam Nakano desafiará a la Campeona IWGP en Wrestle Kingdom 17 en enero próximo.

Dave Meltzer escribió sobre la inminente llegada de Sasha Banks a Japón y cómo se relacionan con la situación del Campeonato Femenil IWGP en el reciente Wrestling Observer Newsletter. El reconocido periodista negó los rumores de que The Boss estaba destinada a ser la primera monarca. Sin embargo, sí habría cambiado los planes en favor de Kairi Sane, bajo la premisa de que era un deseo de la empresa de que el título se presentara constantemente en los Estados Unidos.

Meltzer señaló además que se habló de que KAIRI haría una aparición sorpresa en el Royal Rumble 2023, pero eso fue antes de que se coronara campeona, lo cual implica que este rumor podría desecharse debido a la mayor responsabilidad que ha adquirido la luchadora.

Dicho esto, no se descarta al 100% su aparición en el primer evento premium del 2023, teniendo en cuenta la buena relación que existe entre Kairi Sane y WWE, al igual que esta última con NJPW, considerando que se le otorgó el permiso a Karl Anderson para que defienda el Campeonato NEVER de Peso Abierto en el Tokyo Dome. No obstante, también hay que considerar el hecho de que The Pirate Princess sufrió una lesión en su tobillo y mucho dependerá también de cómo evolucione esta novedad.