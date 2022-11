NJPWxStardom: KAIRI, primera campeona IWGP

La luchadora japonesa KAIRI, se proclamó como monarca inaugural del Campeonato Femenil IWGP al superar en la gran final del torneo de adjudicación a Mayu Iwatani.

Esto ocurrió en la lucha estelar del evento conjunto de NJPW y STARDOM «Historic X-Over» del domingo, KAIRI se convirtió en la primera campeona femenina de IWGP cuando derrotó a Mayu Iwatani en el evento principal.

Fue una confrontación muy reñida, donde ambas gladiadoras se tundieron sin contemplaciones y mostraron lo mejor de su arsenal luchístico. Hasta que al final de la lucha, KAIRI, golpeó a Mayu Iwatani con dos puños giratorios, escaló hasta lo alto de la tercera cuerda y luego se dejó caer golpeando a Iwatani con su letal codo para la cuenta de tres.

