El luchador canadiense de All Elite Wrestling, Kenny Omega, se presentará de nueva cuenta con New Japan Pro Wrestling, donde se medirá contra Will Ospreay.

► Kenny Omega reaparece con NJPW en una magna función y un rival de lujo.

Esto ocurrirá el 4 de enero de 2023 dentro del magno evento «Wrestle Kingdom 17» en el majestuoso Tokyo Dome.

La noticia se dio a conocer al término de la lucha que Will Ospreay sostuvo contra Shota Umino por el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP en el curso de la función «Historic X-Over» el día de hoy, 20 de noviembre en el Ariake Arena. Esta fue la semifinal de la función, que se produjo de manera conjunta entre NJWP y Stardom.

Ospreay celebraba la cuarta defensa de su cinturón, cuando se reprodujo en las pantallas un video promocional donde Kenny Omega lanzó su desafío a Ospreay para contender por dicho título, en el gran evento del 4 de enero. Ospreay no lo dudó y aceptó.

En el video, Kenny Omega dijo que una vez que comenzó AEW, no había nada que lo mantuviera en NJPW; por lo que se fue y Ospreay lo reemplazó. Culpó al inglés culpó por las multitudes más pequeñas y la falta de vítores en los eventos de NJPW. Omega dijo que la gente culpaba a la pandemia por eso, pero que él sabía la verdadera razón: Ospreay.

También mencionó que le sorprendió recibir una llamada telefónica de NJPW y que no estaba particularmente interesado en el combate, pero por el bien de los fanáticos y de la lucha libre profesional, se enfrentaría a Ospreay en el Tokyo Dome.

La última vez que Omega luchó en NJPW fue en Wrestle Kingdom 13 el 4 de enero de 2019, cuando cayó ante Hiroshi Tanahashi perdiendo el Campeonato de Peso Completo IWGP. Kenny Omega ya tuvo en su poder el Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP, esto ocurrió en julio de 2017 y lo mantuvo 210 días.

La última vez que Omega y Ospreay se enfrentaron, fue en la ronda semifinal del torneo por el Campeonato Mundial de Tercias AEW, donde The Elite (Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson) doblegaron a United Empire (Kyle Fletcher, Mark Davis y Will Ospreay) durante el evento AEW Dynamite #152. Aunque la única confrontación individual entre ambos luchadores, se remonta a 2015, en la empresa independiente Pro Wrestling Guerrilla, donde Omega se llevó el triunfo.