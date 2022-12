Anthony Smith no cree que Darren Till deba enfrentarse a una oposición clasificatoria en su próxima pelea. Till fue sometido por Dricus Du Plessis en el round 3 el sábado pasado en UFC 282 y ahora tiene marca de 1-5 en sus últimas seis peleas.

Aunque Du Plessis puede verse como un paso por debajo de jugadores como el ex campeón de peso mediano Robert Whittaker y el principal contendiente Derek Brunson, el finalista sudafricano está invicto en el octágono.

Smith no especificó con quién le gustaría ver a Till (18-5-1 MMA, 6-5-1 UFC) pelear a continuación, pero no cree que deba ser contra una competencia de élite.

“Tiene que hacerlo, y no querrá hacerlo, pero tendrá que retroceder mucho y tendrá que darle una oportunidad a alguien que está muy abajo en el ranking. Cosa que él no quiere hacer. No quiere hacer eso porque quiere seguir escalando, quiere lanzarse a las cercas y recuperar su lugar y mirar hacia adelante.

“Pero creo que el mejor escenario para él es dejarse caer y darle a uno de estos prometedores, estos muchachos jóvenes, estos desconocidos, darles la oportunidad de enfrentar a un tipo de renombre que ocupa un lugar decente en las clasificaciones y espero que puedas usar ese paso hacia abajo en la competencia como una oportunidad para recuperar tu mojo. La otra cara de eso es que le dejas caer uno a uno de esos tipos, tienes un gran problema”.

Till pareció desanimado cuando lanzó una declaración posterior a la pelea, pero prometió que no había terminado con el deporte. El presidente de UFC, Dana White , no cree que las acciones de Till cayeron después de su esfuerzo de Fight of the Night contra Du Plessis, pero el joven de 29 años planea tomarse un tiempo libre para recalibrar.