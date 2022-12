Ya todos saben que Sasha Banks está llegando a New Japan Pro-Wrestling, aunque todavía no es oficial. En Súper Luchas no hemos dejado de informar de todo lo que hemos ido sabiendo y en estos momentos la luchadora se encuentra en Japón para terminar de cerrar su acuerdo tanto con la compañía como con Stardom. Pero falta que alguna de las partes comunique lo que está pasando para que podamos confirmarlo. Es cuestión de tiempo que eso suceda. Ahora vamos con la intención que tenían en NJPW sobre el debut de «La Jefa».

► NJPW quería que Sasha Banks fuera una sorpresa

En el boletín de esta semana del Wrestling Observer, Dave Meltzer informa de que querían que fuera una sorpresa. Esto es complicado en el mundo actual. Y aún así de cuando en cuando las organizaciones consiguen sorprender a los fans. Pero en esta ocasión todos esperan que Sasha Banks esté en Wrestle Kingdom 17.

Si bien ni New Japan ni Stardom aún tienen que hacer un anuncio sobre Mercedes/Sasha Banks y el Tokyo Dome, se notó que Banks viajaría a Japón esta semana para promocionarse en ese país. Si bien esta decisión se puede cambiar, como todas pueden, por el momento están trabajando con la idea de no anunciar su aparición con anticipación y hacer que sea una sorpresa con anticipación.

Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Será solo una aparición? ¿Tendrá acción luchística? Estas preguntas aún están sin respuesta.

¿Tenéis ganas de que Sasha Banks debute en New Japan Pro-Wrestling?