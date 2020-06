El pasado lunes en WWE Raw, Nia Jax y Asuka tuvieron una revancha de su lucha en el PPV Backlash 2020 luego de que esta terminara sin resultado por doble conteo de protección de 10 luego de que ambas chocaran fuertemente y quedaran tendidas en la lona. Sin embargo, hubo otra controversia en dicho show. Y es que Nia Jax atacó a Asuka con su The Anihilator, un Samoan Drop en donde se lanza hacia atrás y aplasta a su rival luego de que esta golpee la lona.

► WWE investiga a Nia Jax y al réferi de la lucha

Allí, procedió a cubrir a Asuka, pero la japonesa fue inteligente y pudo poner su pie debajo de la cuerda para que dicho conteo fuera ilegal. A Jax no le gustó y empujó al réferi John Cone, por lo que este iba a descalificarla, pero vio que Asuka realizó un roll-up a Nia y le hizo un rápido conteo de 3. WWE ha anunciado a través de su portal web oficial que está investigando las acciones tanto de Jax como del árbitro el cuentro.

WWE ha publicado un vídeo en donde, tras bambalinas de Raw, el réferi explica por qué hizo el conteo de 3 a favor de Asuka y su decisión de hacer la cuenta rápida favoreciendo a Asuka:

"El pie de Asuka estaba debajo de la cuerda inferior, así que le informé a Nia que no iba a contar. No voy a iniciar la cuenta cuando el pie de alguien está debajo de la cuerda. En ese momento, Nia bien podría haberla jalado y simplemente cubrirla y yo habría contado en ese punto, pero en su lugar, empezó a decirme cosas. Luego Nia decidió ponerme las manos encima en ese momento, y es oes algo que no puedes hacer.

"No puedes poner tus manos encima a un árbitro de WWE. Nunca quiero que una lucha termine en controversia, especialmente una lucha de campeonato. Pero, como dije, no tenía otra alternativa que descalificarla, pero cuando fui a hacerlo, me di la vuelta y vi que Asuka había enrollado a Nia. Sabes, en el calor del momento tal vez mi adrenalina estaba bombeando un poco. Mirándolo bien, no creo que haya sido un conteo tan rápido. Creo que fue una cuenta limpia".

"¡Qué rufián!"

Recordemos que esto forma parte de la historia, y tal vez sea una manera de mostrar la autoridad de los árbitros de WWE, algo que Vince McMahon pidió hace muy poco cuando en una reunión dijo que iban a hacer que los réferis se vieran más reales.