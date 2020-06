La esposa de Kevin Owens perdió a su abuelo por el covid-19

Como ya les habíamos informado aquí en SÚPER LUCHAS, el luchador Kevin Owens tomó la decisión de no presentarse a las grabaciones de WWE Raw realizadas el día de ayer por temor al coronavirus. Sin embargo, en las últimas horas se ha revelado otra gran razón, y de bastante peso, por la cual Owens tomó esta decisión. La misma fue dada a conocer por el periodista Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio.

► La esposa de Kevin Owens está de luto

"Kevin Owens no estará en este Raw que viene porque optó no estar en las grabaciones. Vive en el área de Florida, pero decidió no ir a las mismas. Les dijeron en WWE que si no querían ir a los shows, podían no ir. Y es que el abuelo de esposa acaba de fallecer por covid-19, hace solamente como dos semanas.

"Por lo que obviamente su familia, y su esposa, estaba preocupada de que él trabajara con alguien que pudiera tener el virus o se encontrara con alguien en el edificio que lo tuviera. Mi impresión es que volverá para el 29 de junio, así que creo que solamente estará fuera una semana".

Desde SÚPER LUCHAS enviamos nuestras condolencias a Karina Elias Steen en este duro momento que está pasando, y qué mejor que su amado esposo la acompañe para que la ayude a ir pasando este duro duelo del fallecimiento de su abuelo sin poder despedirse.