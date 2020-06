Pese a que el experimentado doctor Jeffrey Dugas llevó a cabo el día de ayer previo a las grabaciones de WWE Raw, un testeo masivo para detectar el covid-19 en luchadores y público asistente a las grabaciones de la marca roja para el show que veremos este lunes en la noche, en las últimas horas se pudo conocer que Kevin Owens tomó la decisión de no asistir a grabar el show.

► Kevin Owens teme al coronavirus, ¿qué otra Superestrella abandonará el barco?

La información la dio a conocer Sean Ross Sapp, reportero de Fightful Select, quien reveló que Owens le comunicó a la compañía, de manera respetuosa, que no iba a estar en las próximas grabaciones de Raw, luego de que el lunes pasado se revelara que un luchador en desarrollo dio positivo a este coronavirus. También se señala que los oficiales de la compañía no intentaron o persuadir o presionar a Owens para que estuviera presente en las grabaciones, y que no hubo ningún problema con que Owens eligiera la opción de no ir a trabajar, que siempre ha estado sobre la mesa.

Bueno, pero hay que decir que así es como se ve por lo menos en la superficie de esta situación, porque no se sabe cómo habrá reaccionado el señor Vince McMahon al escuchar la noticia, dado que este sí que se ha molestado con la decisión de Roman Reigns y Sami Zayn de no trabajar durante estos tiempos de pandemia, aunque algunas veces cambia de opinión. Eso sí, se dice que WWE espera que Owens tome la decisión de regresar para la próxima serie de grabaciones, aunque esto es un total misterio y dependerá sólo del luchador canadiense.