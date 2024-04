Hace pocas semanas, Ronda Rousey acusaba a Drew Gulak de mala conducta cuando en una ocasión estando ella hablando con otras personas tras bastidores en WWE el luchador agarró uno de los cordones de su pantalón. Poco después, él contestó diciendo que fue un accidente y que pidió disculpas en el momento, pero tales disculpas no funcionaron en virtud de que no ha sido visto en pantallas desde entonces, ni siquiera en las recientes edición de NXT, pese a que el resto de su grupo (Miles Borne, Damon Kemp y Charlie Dempsey) sí aparecieron. De hecho, desde WrestleMania 40, no se lo ha visto a Gulak en la esfera pública de WWE.

► Drew Gulak sigue ausente de la programación de WWE

La ausencia de Drew Gulak de la programación de NXT ha llamado la atención de los fanáticos de la WWE, lo que generó especulaciones sobre los motivos de su no aparición. De hecho, durante la reciente edición de WWE NXT, Charlie Dempsey, Damon Kemp y Myles Borne dieron a conocer que llegaron a un acuerdo con Tony D’Angelo para deshacerse de él, aunque se armó una riña entre The Family y No Quarter Catch Crew cuando los primeros quisieron cobrar por el trabajo realizado.

Bryan Alvarez, en el reciente Wrestling Observer Radio brindó una nueva información a sus suscriptores, revelando que WWE habría llevado a cabo una investigación sobre las afirmaciones de Rousey y entrevistó a personas involucradas en el incidente. Si bien el resultado de la investigación sigue sin revelarse, es evidente que han decidido mantener a Gulak ausente de la programación de la WWE.

“Con respecto a Ronda y Drew, lo único de este es que ambos afirman que hubo testigos. Me dijeron que WWE hizo una investigación, entrevistó a personas y que Gulak fue asesinado en la historia. Así que supongo que eso indica el resultado de la investigación”.

Drew Gulak ha estado bajo contrato con la WWE desde su participación en el Cruiserweight Classic de 2016. Eventualmente se convirtió en Campeón de Peso crucero antes de llegar al elenco principal, donde no prosperó mayormente. Tras su regreso a NXT, donde parecía haber encontrado un rumbo con No Quarter Catch Crew, Gulak podría estar viendo cómo se desvanecen sus posibilidades de seguir en la compañía debido a esta situación.