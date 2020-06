Anoche en la más reciente edición de WWE SmackDown, el comentarista Michael Cole abrió el show con una noticia. Luego de repasar el accidente de Elias, víctima de un atropello con huida, se dijo que Elias está lesionado y que no volverá al ring por un par de meses. De acuerdo al reporte médico, sufrió una ruptura en las costillas y se desgarró el músculo del pectoral. También se supo que muy probablemente, Sheamus, fue aquel que secuestró el carro rentado de Jeff Hardy y atropelló a Elias con el mismo.

Algo que no se puede comprobar, según lo dicho, pero que causó una confrontación con posterior enfrentamiento a los golpes entre Hardy y Sheamus, que dio paso a una lucha entre ambas Superestrellas en el PPV Backlash 2020 el próximo 14 de junio.

Michael Cole también nos dijo que Elias estará fuera de WWE por varios meses, lo cual nos hace pensar si es una estrategia para darle descanso y que vuelva en un par de semanas o si en realidad el luchador presenta una lesión que hizo que se diera toda esta historia para ayudar a sacarlo de la televisión.

De momento, ni WWE ni Elias se han pronunciado al respecto. Lo curioso es que se dijo el pasado 3 de junio en The Bump, que Elias ya había salido del hospital. Por supuesto que luego descubriremos qué es lo que está pasando en realidad con Elias, el vagabundo de la guitarra acústica.

#WWETheBump can now report that @IAmEliasWWE has been discharged from the hospital following the incident on Friday Night #SmackDown. pic.twitter.com/lenuLUJ6O0