Hace un par de días, les reportábamos aquí en SÚPER LUCHAS cómo Impact Wrestling había empezado a emitir un comercial televisivo con el rostro de varias exSuperestrellas de WWE despedidas el pasado 15 de abril de 2020 en medio de la pandemia por este coronavirus. Aparecían los rostros de EC3, Drake Maverick, Maria Kanellis, Mike Bennett, Luke Gallows y Karl Anderson y también aparecía una bandera de Bulgaria, dando a entender una relación con Rusev.

Ahora, por medio de una promo a través de su cuenta oficial de Twitter, se ha casi que confirmado la presencia de EC3 en Slammiversary, el 18 de julio, marcando así su esperado regreso a Impact Wrestling.

New world. ⁣

⁣

My rules. ⁣

⁣

Nostalgia is dead.⁣

⁣

Click Bait.⁣

⁣#ControlYourNarrative⁣#FreeEC3 pic.twitter.com/IwolMaPcog