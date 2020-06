CM Punk acusa a AJ Styles de racista: ¿Tiene razón o exagera?

El asesinato de George Floyd ha causado que el movimiento Black Live Matter resurja con fuerza a nivel global. Y muchas celebridades del mundo del deporte y el entretenimiento han expresado la voz de millones de personas a nivel mundial en sus redes sociales, haciendo cosas como poner en negro las fotos de portada y de perfil en sus redes sociales, y otros, expresando por vídeos, textos o mensajes cómo se sienten en relación al caso y haciendo un llamado al fin del racismo.

CM Punk aprovechó su espacio como panelista de WWE Backstage en FOX Sports 1 y recientemente dio un duro mensaje en donde invitaba a las personas blancas a reflexionar y ayudar a las personas negras. Pero no se detuvo allí. A través de su cuenta de Twitter, envió un fuerte mensaje en contra de las celebridades que no se han pronunciado respecto al caso:

Lotta people snitching on themselves. When people tell you who they are, believe it. Might be unfortunate and disappointing if you’re a fan of that person, or if it’s your grandmother, but fuck ‘em. Good bye! (I yield my time, fuck you.)