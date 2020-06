Al mismo tiempo que un hombre moría, y 5 más resultaban heridos en New York en otra noche de protestas exigiendo justicia por la muerte de George Floyd, la ex Superestrella de WWE, CM Punk, se tomaba unos minutos de su trabajo como panelista en WWE Backstage para FOX Sports y enviaba un claro y contundente mensaje a las personas blancas para intentar que entremos en razón y acabemos con la indiferencia ante el racismo. Sus palabras se produjeron porque el show emitió un vídeo de Mark Henry marchando.

► Duro mensaje de CM Punk contra el racismo. Para reflexionar

"Estoy aquí para decirle a la gente blanca que necesita escuchar a sus hermanas y hermanos negros y ver de dónde vienen. Es difícil tratar de caminar en los zapatos de alguien o entender de dónde vienen. Este país es prácticamente dos países. Cuando la policía me hace a un lado en la carretera, me preocupo de que me vaya a poner una multa. No quiero vivir en un mundo en donde Mark tenga miedo cuando su hijo sea detenido a un lado del camino, porque va a tener miedo de que lo maten.

"No estoy aquí para pretender entender cómo se sienten las personas negras. No es mi lugar decirles cómo reaccionar. Estoy aquí solamente para decirle a la gente blanca que necesita callarse un poco, porque ciertamente necesita escuchar más. Hay un problema y la paradoja es que la única forma de lidiar con la intolerancia es con intolerancia. Si eres una persona blanca, probablemente seas un privilegiado.

"Utiliza ese privilegio y apoya a tus hermanas y hermanos negros, especialmente ahora porque lo necesitamos en un momento en el que el odio se aviva al más alto nivel y no me gustan las cosas que veo. Hago lo que puedo para detenerlo. Creo que ojalá pueda usar mi voz para algo bueno. El fascismo y el racismo no pueden ganar. Si estás luchando por una forma de ayudar, entonces la forma más fácil de ayudar es combatir esa intolerancia con intolerancia.

"No hay espacio para eso y cómo lo relaciono conmigo mismo a pesar de que nada de esto es realmente acerca de mí: el primer tatuaje que vi en mi vida fue un número (militar) en el brazo de mi abuelo. Él montó un caballo y se fue en contra de los tanques nazis Panzer y ahora vivimos en un mundo en el que el presidente dice que los nazis son 'personas muy buenas' y no puedes negarlo o no me puedes venir a decir que quiso decir algo diferente. Si eres blanco, usa tu voz, protege a tus hermanas y hermanos negros".