Cody vs. Rey Fénix estaba programado para el próximo AEW Dynamite: ¿qué pasó con el "MexaKing"?

Los detractores de Cody Rhodes tienen ahora bastantes motivos para dejar de ver AEW Dynamite. Porque parece que cada miércoles, como un reloj, "The American Nightmare" ofrecerá un reto abierto por el Campeonato TNT. La primera tuvo lugar ya esta semana, y como era de esperar, con resultado exitoso para el vicepresidente ejecutivo de los Élite, batiendo a Jungle Boy en una lucha criticada por su innecesario uso de la sangre, y que puso de manifiesto ciertos tics del libro de estilo de la novel empresa.

Pero cierta confusión hubo durante el episodio acerca de cuál será la próxima defensa de Cody. Porque mientras Jim Ross anunció que Rey Fénix sería ese siguiente rival a mitad de show, un gráfico mostró minutos después a Marq Quen de Private Party como retador, confirmado por la empresa en redes sociales.

.@Marq_Quen steps up to the plate to face your #AEW #TNTChampion @CodyRhodes next week on Dynamite!



