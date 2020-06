En la edición de WWE SmackDown de esta noche, Jeff Hardy sorprendió al mundo al revelar no solo que no estaba borracho y que él no fue quien chocó a Elias, sino que los testigos dicen que un hombre fue el responsable de todo, siendo este hombre de características: cabello y barba roja. Por eso, llamó a Sheamus para que aceptara sus culpas, pero este le dijo que él solo buscaba una excusa para sus problemas y le pidió que por primera vez admitiera sus errores y sus problemas con esta dura frase: "No eres un hombre, sino un adicto"..

► Jeff Hardy vs Sheamus

Luego, se armó una guerra entre ambos en donde Sheamus terminó victorioso tras propinarle la Brogue Kick en la cara a Jeff. WWE.com acaba de oficializar que ambos tendrán un combate parte parte del PPV Backlash 2020:

"Jeff Hardy ha demostrado" ser una de las Superestrellas más duras en la historia de WWE, pero Sheamus tiene la intención de ser el único obstáculo que finalmente rompa al legendario competidor. El Enigma Carismático y The Celtic Warrior se enfrentarán en WWE Backlash 2020 en un combate de ex campeones de WWE.

"Hardy obtuvo la victoria en el último enfrentamiento entre ambos para cerrar sorprendentemente su victoria en el torneo por el vacante Campeonato Intercontinental WWE. La rivalidad va mucho más allá del ring, ya que Sheamus tenía la vista puesta en Hardy durante el regreso de la icónica Superestrella a la acción.

"El Enigma Carismático fue detenido recientemente después de un incidente de atropello y huida en el WWE Performance Center pero fue liberado de la custodia después de pasar las pruebas de sobriedad requeridas, por lo que se absolvió a Hardy de los cargos. Hardy creía que El Guerrero Celta tenía la culpa de orquestar el plan, pero Sheamus se enfrentó a esas acusaciones con un brutal ataque por medio de una Brogue Kick".