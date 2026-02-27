WWE adelanta la hora de inicio de WrestleMania 42

WrestleMania 42 sigue su curso, aunque primero tendremos una parada obligatoria este fin de semana en Elimination Chamber, que también decidirá el futuro de dos de los combates para el magno evento, ya que los ganadores de las respectivas luchas dentro de la cámara de la eliminación tendrán derecho a una lucha titular. Dicho esto, tras los eventos del reciente Monday Night Raw, el cartel confirmado hasta el momento para el evento premium del próximo 19 y 20 abril, es el siguiente:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Roman Reigns

CAMPEONATO WWE: Drew McIntyre (c) vs. ganador de la Elimination Chamber varonil

CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. ganadora de la Elimination Chamber femenil

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

RETO ABIERTO: Brock Lesnar vs. luchador por determinar

► Inicio de la transmisión de WrestleMania 42, sin cambios

Contrario a lo que ha sido en los anteriores eventos premium, WWE ha cambiado la hora de inicio de WrestleMania 42, trasladándolo a un horario más temprano de lo habitual en Las Vegas. Al respecto, Fightful Select reportó que aquellos que cuentan con un boleto para el evento recibieron un correo electrónico indicando que la nueva hora de inicio es a las 2:30 p.m. (hora local); no obstante, se aclara que la hora oficial de transmisión permanece sin cambios.

«WWE ahora anuncia que WrestleMania 42 en Las Vegas comenzará a las 2:30 p. m. (hora local). Anteriormente, la hora de inicio era a las 4 p. m. (hora local).

Este cambio de hora de inicio es para quienes ya tienen boletos y no significa que la transmisión del evento se haya adelantado.

WWE sigue anunciando en su sitio web que la transmisión comenzará a las 7 p. m. (hora del este, 4 p. m. (hora local).»

Aunque todavía no han habido cambios en la hora de inicio de la transmisión de WrestleMania 42 (que incluye también el kickoff), no se descarta que esto eventualmente suceda, y que la misma permita tener un mayor tiempo de previa, siendo poco probable en este punto que el espectáculo principal vaya a cambiar, basándonos en lo sucedido en eventos recientes. Dicho esto, es probable que este cambio temporal para las personas que tienen boletos solo sirva para dar una mayor flexibilidad en el ingreso de los aficionados, considerando que se espera un gran marco de público en el Allegiant Stadium, y esta medida podría ayudar a descongestionar un poco el ingreso de los fanáticos.