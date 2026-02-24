Carteles actualizados de Elimination Chamber 2026 y WrestleMania 42

Finalmente, el episodio de Monday Night RAW presentado ayer por WWE tuvo bastante sustancia. Obviando el hecho de que albergara la presunta despedida competitiva de AJ Styles, también sirvió para conocer a los dos últimos participantes de las cámaras de eliminación y como extra, ciertas novedades sobre WrestleMania 42.

Mediante Triple Amenaza, Jey Uso salió victorioso sobre Bronson Reed y el Grande Americano Original (se dice que Reed iba a vencer pero su lesión durante la contienda hizo que los planes cambiaran), y bajo misma estipulación Raquel Rodriguez derrotó a IYO SKY y Kairi Sane. Con Uso y Rodriguez se completa el cupo de implicados en las luchas que dan nombre al evento de este sábado.

Por otra parte, Brock Lesnar busca rival para WrestleMania 42 y ayer, a través de Paul Heyman, lanzó reto abierto a cualquier valiente que se atreva a enfrentarlo allí.

Además, Liv Morgan eligió por fin rival para «The Showcase of the Inmortals»: Stephanie Vaquer. De resultas, la ganadora de la Elimination Chamber de mujeres será la retadora de Jade Cargill por el Campeonato Femenil WWE en el magno evento.

► EC 2026 y WM 42: luchas anunciadas

Así quedan pues los menús de Elimination Chamber 2026 y WrestleMania 42, la primera cita a celebrarse este 28 de febrero desde el United Center de Chicago (Illinois, EEUU) y la segunda prevista para los días 18 y 19 de abril desde el Allegiant Stadium de Paradise (Nevada, EEUU).

[Elimination Chamber 2026)

 

[WrestleMania 42]

  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Roman Reigns
  • CAMPEONATO WWE: Drew McIntyre (c) vs. ganador de la Elimination Chamber varonil
  • CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. ganadora de la Elimination Chamber femenil
  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan
  • RETO ABIERTO: Brock Lesnar vs. luchador por determinar

 

 

