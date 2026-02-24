Finalmente, el episodio de Monday Night RAW presentado ayer por WWE tuvo bastante sustancia. Obviando el hecho de que albergara la presunta despedida competitiva de AJ Styles, también sirvió para conocer a los dos últimos participantes de las cámaras de eliminación y como extra, ciertas novedades sobre WrestleMania 42.

Mediante Triple Amenaza, Jey Uso salió victorioso sobre Bronson Reed y el Grande Americano Original (se dice que Reed iba a vencer pero su lesión durante la contienda hizo que los planes cambiaran), y bajo misma estipulación Raquel Rodriguez derrotó a IYO SKY y Kairi Sane. Con Uso y Rodriguez se completa el cupo de implicados en las luchas que dan nombre al evento de este sábado.

Por otra parte, Brock Lesnar busca rival para WrestleMania 42 y ayer, a través de Paul Heyman, lanzó reto abierto a cualquier valiente que se atreva a enfrentarlo allí.

Además, Liv Morgan eligió por fin rival para «The Showcase of the Inmortals»: Stephanie Vaquer. De resultas, la ganadora de la Elimination Chamber de mujeres será la retadora de Jade Cargill por el Campeonato Femenil WWE en el magno evento.

► EC 2026 y WM 42: luchas anunciadas

Así quedan pues los menús de Elimination Chamber 2026 y WrestleMania 42, la primera cita a celebrarse este 28 de febrero desde el United Center de Chicago (Illinois, EEUU) y la segunda prevista para los días 18 y 19 de abril desde el Allegiant Stadium de Paradise (Nevada, EEUU).

[Elimination Chamber 2026)

[WrestleMania 42]

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Roman Reigns

CAMPEONATO WWE: Drew McIntyre (c) vs. ganador de la Elimination Chamber varonil

CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. ganadora de la Elimination Chamber femenil

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

RETO ABIERTO: Brock Lesnar vs. luchador por determinar

