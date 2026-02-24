Finalmente, el episodio de Monday Night RAW presentado ayer por WWE tuvo bastante sustancia. Obviando el hecho de que albergara la presunta despedida competitiva de AJ Styles, también sirvió para conocer a los dos últimos participantes de las cámaras de eliminación y como extra, ciertas novedades sobre WrestleMania 42.
Mediante Triple Amenaza, Jey Uso salió victorioso sobre Bronson Reed y el Grande Americano Original (se dice que Reed iba a vencer pero su lesión durante la contienda hizo que los planes cambiaran), y bajo misma estipulación Raquel Rodriguez derrotó a IYO SKY y Kairi Sane. Con Uso y Rodriguez se completa el cupo de implicados en las luchas que dan nombre al evento de este sábado.
Por otra parte, Brock Lesnar busca rival para WrestleMania 42 y ayer, a través de Paul Heyman, lanzó reto abierto a cualquier valiente que se atreva a enfrentarlo allí.
Además, Liv Morgan eligió por fin rival para «The Showcase of the Inmortals»: Stephanie Vaquer. De resultas, la ganadora de la Elimination Chamber de mujeres será la retadora de Jade Cargill por el Campeonato Femenil WWE en el magno evento.
► EC 2026 y WM 42: luchas anunciadas
Así quedan pues los menús de Elimination Chamber 2026 y WrestleMania 42, la primera cita a celebrarse este 28 de febrero desde el United Center de Chicago (Illinois, EEUU) y la segunda prevista para los días 18 y 19 de abril desde el Allegiant Stadium de Paradise (Nevada, EEUU).
[Elimination Chamber 2026)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Finn Bálor
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Becky Lynch (c) vs. AJ Lee
- ELIMINATION CHAMBER FEMENIL POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR EN WRESTLEMANIA 42: Rhea Ripley vs. Tiffany Stratton vs. Alexa Bliss vs. Asuka vs. Kiana James vs. Raquel Rodriguez
- ELIMINATION CHAMBER VARONIL POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR EN WRESTLEMANIA 42: Randy Orton vs. Cody Rhodes vs. LA Knight vs. Je’Von Evans vs. Trick Williams vs. Jey Uso
[WrestleMania 42]
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: CM Punk (c) vs. Roman Reigns
- CAMPEONATO WWE: Drew McIntyre (c) vs. ganador de la Elimination Chamber varonil
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. ganadora de la Elimination Chamber femenil
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL WWE: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan
- RETO ABIERTO: Brock Lesnar vs. luchador por determinar
STAR-STUDDED ⭐️
Who is your pick to win the Men’s Elimination Chamber Match? 🔥
🎟️: https://t.co/zpZlpPMI2J pic.twitter.com/PazJsXjafN
— WWE (@WWE) February 24, 2026
- Vince McMahon quiere comprar WWE nuevamente | Superluchas
- Previo WWE NXT 24 de febrero 2026 | Superluchas