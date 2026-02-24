WWE RAW 23 DE FEBRERO 2026 .— Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes y Je’Von Evans y Trick Williams ya están clasificados para Elimination Chamber. El último puesto disponible será disputado este lunes mediante una amenaza triple en la cual se enfrentarán Jey Uso, El Grande Americano Original y Bronson Reed. Los tres tienen motivos para avanzar: Uso quiere recuperar el camino después de un 2025 donde se consolidó como competidor individual. El enmascarado busca demostrar que él es el verdadero participando tanto en Elimination Chamber como en Rey de Reyes, mientras que Bronson Reed quiere sacar la casta por The Vision, grupo que ha sufrido considerables golpes últimamente. ¿Quién logrará el ansiado puesto dentro de la peligrosa estructura metálica? La acción de la marca roja de WWE se emite desde la State Farm Arena, en Atlanta, Georgia.
- WWE RAW 16 de febrero 2026 | Bayley vs. Asuka vs. Nattie.
- WWE NXT 17 de febrero 2026 | Ethan Page vs. Shiloh Hill.
- WWE SMACKDOWN 20 de febrero 2026 | Carmelo Hayes vs. Damian Priest vs. Trick Williams.
- LUCHA LIBRE AAA 21 de febrero 2026 | Abismo Negro Jr. vs. El Fiscal.
Del lado femenil ya están clasificadas Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka y Kiana James. El último lugar para Elimination Chamber se definirá con el duelo de Iyo Sky vs. Kairi Sane vs. Raquel Rodríguez.
Para este lunes, está programado un tributo a la carrera del recientemente retirado AJ Styles.
Además, se espera el temido regreso de la bestia Brock Lesnar.
WWE Raw 23 de febrero 2026
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro