WWE SmackDown 27 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE SmackDown 27 de febrero de 2026 | Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Nia Jax y Lash Legend

La marca azul de WWE regresa este viernes 27 de febrero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky.

► El pasado viernes en SmackDown

  1. Tama Tonga venció a Ilja Dragunov (** 1/2)
  2. LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Charlotte  Kiana James venció a Flair y Nia Jax (***)
  3. Oba Femi venció a Kit Wilson (*)
  4. Tiffany Stratton venció a Alba Fyre (**)
  5. LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Trick Williams venció a Carmelo Hayes y Damian Priest (***)
  6. Rhea Ripley venció por DQ a Giulia (**)
  7.  Aleister Black venció a Randy Orton (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 27 de febrero de 2026

  • CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: RHIYO (Rhea Ripley e Iyo Sky) (c) vs. The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend).
  • Uncle Howdy vs. Solo Sikoa.
  • Jordynne Grace vs. Candice LeRae.
  • Oba Femi vs. The Miz.
  • Apariciones de Cody Rhodes, Tiffany Stratton, Randy Orton, Chelsea Green y LA Knight.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 27 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: KFC Yum! Center, Louisville, Kentucky

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix
🏆 LUCHA ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
RHIYO (c) vs. Irresistible Forces
Campeonato Femenil de Parejas WWE		 RHIYO Retiene 75% Las campeonas están dominantes y sincronizadas. Jax y Legend aún no han demostrado la química necesaria.
Uncle Howdy vs. Solo Sikoa Uncle Howdy 60% WWE protege al personaje misterioso. Sikoa puede absorber la derrota con interferencia de The MFTs.
Jordynne Grace vs. Candice LeRae Jordynne Grace 95% Mayor momentum y fuerza física dominante sobre la veterana LeRae.
Oba Femi vs. The Miz Oba Femi 100% Femi está siendo construido como futuro campeón mundial. Miz es víctima perfecta para su push.
LA LUCHA SIGUE...
