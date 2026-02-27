La marca azul de WWE regresa este viernes 27 de febrero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky.

► El pasado viernes en SmackDown

Tama Tonga venció a Ilja Dragunov (** 1/2) LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Charlotte Kiana James venció a Flair y Nia Jax (***) Oba Femi venció a Kit Wilson (*) Tiffany Stratton venció a Alba Fyre (**) LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Trick Williams venció a Carmelo Hayes y Damian Priest (***) Rhea Ripley venció por DQ a Giulia (**) Aleister Black venció a Randy Orton (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 27 de febrero de 2026

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: RHIYO (Rhea Ripley e Iyo Sky) (c) vs. The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend).

Jordynne Grace vs. Candice LeRae.

Oba Femi vs. The Miz.

Apariciones de Cody Rhodes, Tiffany Stratton, Randy Orton, Chelsea Green y LA Knight.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 27 de febrero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: KFC Yum! Center, Louisville, Kentucky

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix

🏆 LUCHA ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis RHIYO (c) vs. Irresistible Forces

Campeonato Femenil de Parejas WWE RHIYO Retiene 75% Las campeonas están dominantes y sincronizadas. Jax y Legend aún no han demostrado la química necesaria. Uncle Howdy vs. Solo Sikoa Uncle Howdy 60% WWE protege al personaje misterioso. Sikoa puede absorber la derrota con interferencia de The MFTs. Jordynne Grace vs. Candice LeRae Jordynne Grace 95% Mayor momentum y fuerza física dominante sobre la veterana LeRae. Oba Femi vs. The Miz Oba Femi 100% Femi está siendo construido como futuro campeón mundial. Miz es víctima perfecta para su push.