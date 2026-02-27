La marca azul de WWE regresa este viernes 27 de febrero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el KFC Yum! Center, en Louisville, Kentucky.
► El pasado viernes en SmackDown
- Tama Tonga venció a Ilja Dragunov (** 1/2)
- LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Charlotte Kiana James venció a Flair y Nia Jax (***)
- Oba Femi venció a Kit Wilson (*)
- Tiffany Stratton venció a Alba Fyre (**)
- LUCHA CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Trick Williams venció a Carmelo Hayes y Damian Priest (***)
- Rhea Ripley venció por DQ a Giulia (**)
- Aleister Black venció a Randy Orton (** 1/2)
► Momentos clave
- Después de la lucha en la que Tama Tonga derrotó a Ilja Dragunov, Uncle Howdy retó a Solo Sikoa a un mano a mano.
- De manera sorpresiva, Kiana James venció a Charlotte Flair y Nia Jax, clasificando para Elimination Chamber.
- Sin ningún problema y en pocos segundos, Oba Femi destruyó a Kit Wilson.
- En un mano a mano poco brillante, Tifanny Stratton superó a Alba Fyre con el Prettiest Moonsault Ever.
- Trick Williams venció a Damian Priest y Carmelo Hayes, logrando su clasificación para Elimination Chamber.
- Debido a una intervención de Nia Jax y Lash Legend, Rhea Ripley venció por descalificación a Giulia.
- Aleister Black venció a Randy Orton después de que éste lo dominara toda la lucha. Esto se debió a que Drew McIntyre apareció para golpear a Orton.
► Cartelera WWE SmackDown 27 de febrero de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: RHIYO (Rhea Ripley e Iyo Sky) (c) vs. The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend).
- Uncle Howdy vs. Solo Sikoa.
- Jordynne Grace vs. Candice LeRae.
- Oba Femi vs. The Miz.
- Apariciones de Cody Rhodes, Tiffany Stratton, Randy Orton, Chelsea Green y LA Knight.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 27 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: KFC Yum! Center, Louisville, Kentucky
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix