WWE NXT 24 DE FEBRERO 2026 .— El martes pasado, Elio LeFleur y Eli Knight se enfrentaron en la final del torneo de contendiente #1 al Campeonato WWE Speed. Sin embargo, debido a que expiró el tiempo límite, terminaron empatados. La decisión que fue tomada es que ambos avanzarían a la lucha titular ante Jasper Troy, en lo que será una inédita amenaza triple con límite de tiempo de siete minutos. ¿Podrá Jasper Troy retener o alguno de sus retadores será coronado como el nuevo Campeón WWE Speed? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
‘All Ego’ Ethan Page defenderá el Campeonato Norteamericano NXT ante Myles Borne. Page ha sido un campeón dominante, pero Borne ha estado mostrando un lado más agresivo y esta es su gran oportunidad para probar que puede ser un campeón en NXT.
La Campeona NXT, Jacy Jayne, expondrá el oro frente a Sol Ruca, quien obtuvo esta oportunidad al ser la que logró el toque de espaldas en la lucha de parejas de la semana pasada, donde hizo equipo con Zaria enfrentando a Kendal Grey y Wren Sinclair.
DarkState (Osiris Griffin y Saquon Shugars) defenderán el Campeonato de Parejas NXT ante The Vanity Project (Brad Baylor y Ricky Smokes). Estos consiguieron la oportunidad tras vencer en el Fatal 4-Way de la semana pasada a Hank & Tank, OTM y The Culling.
En la primera ronda del torneo de contendiente #1 al Campeonato Femenil WWE Speed, Blake Monroe enfrentará a Thea Hail.
Además, Sean Legacy se medirá con Keanu Carver, mientras que los excompañeros Uriah Connors y Kale Dixon chocarán en mano a mano.
La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro