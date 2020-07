La empresa 2K Games ha hecho oficial que el videojuego WWE 2K Battlegrounds, que inicialmente se creía que iba a ser lanzado exclusivamente para móviles, será lanzado también para las consolas PS4 y Xbox One, además de Nintendo Switch, Stadia y Windows PC. Sin embargo, el tráiler oficial ha dejado muchos comentarios, pues en el mismo se recuerda un fantasma del pasado: los glitches de 2K.

► WWE 2K Battlegrounds no limpia la cara de WWE 2K Games

Sí, porque como muchos saben, este spin-off nació lugo de que se anunciara la cancelación de WWE 2K21 para reestructurar toda la etapa de diseño, desarrollo, captura de movimientos, texturización y mucho más para corregir, precisamente, todos los glitches que dejó WWE 2K20, que ha sido catalogado como el peor videojuego de la historia moderna por todos sus errores.

Este es el glitch que pudieron captar los fans en el tráiler oficial:

Sí, realmente es muy exagerado considerar ese detalle gráfico un glitch, pero demuestra que los fans no están dispuestos a dejar pasar más errores de programación en los videojuegos de WWE.

A continuación un comunicado de prensa enviado por WWE para promocionar el videojuego:

LUCHA SIN LÍMITES EN WWE® 2K BATTLEGROUNDS

Al estilo arcade, amigos y familias lucharán en el cuadrilátero gracias al modo de juego social.

Nueva York, NY – 8 de julio 2020 – 2K anunció hoy que WWE® 2K Battlegrounds, el juego de lucha estilo arcade que llevará la acción de la WWE a un nuevo nivel de intensidad, será lanzado en todo el mundo el próximo 18 de septiembre de 2020 para PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One, incluida la Xbox One X y PC con Windows a través de Steam, Nintendo Switch ™ y Stadia. Con una lista de más de 70 Superestrellas y Leyendas de WWE en esta presentación, y Superestrellas adicionales que estarán disponibles más adelante, WWE 2K Battlegrounds tendrá opción de preventa en formatos digitales y en tiendas participantes.

Desarrollado por Saber Interactive, WWE 2K Battlegrounds ofrece una experiencia explosiva, accesible para todos, desde fanáticos apasionados de la WWE hasta jugadores casuales, con varios modos de juego:

• Exhibición: Toma parte en encuentros de exhibición dentro o fuera de casa, en cualquier momento y en cualquier lugar, en el modo multijugador y en línea hasta para cuatro jugadores.

• Campaña: Únete a las aventuras de siete nuevos aspirantes a la WWE, creados exclusivamente para WWE 2K Battlegrounds - en el modo Campaign y compite por la oportunidad de ganar un contrato con WWE. En el camino, desbloquearás nuevas arenas, inspiradas en lugares como los Everglades, un Bootcamp al estilo militar, México, Nueva York y Escocia, mientras recibes orientación de personalidades legendarias que incluyen a “Stone Cold” Steve Austin® y Paul Heyman™.

• King of the Battleground: Enfréntate a todos los que vengan al King of the Battleground, un modo en línea de “último hombre” en el que cuatro jugadores comienzan en el ring mientras otros cuatro esperan afuera para entrar, desafiándote a enfrentar y derrotar a todos.

• Online: Pon a prueba tu resistencia en torneos en línea y luchas de exhibición.

Ocho entornos de campos de batalla únicos tienen un papel importante en la acción, muchos de ellos con elementos interactivos que se suman al caos junto con una variedad de armas cuerpo a cuerpo que los jugadores pueden usar para golpear a los oponentes. Vuela desde helicópteros militares, aplasta a los oponentes en una tienda de autos y tíralos a las fauces de un cocodrilo hambriento en el pantano. Un espectacular play-by-play es ofrecido por los comentaristas de WWE Mauro Ranallo ™ y Jerry "The King" Lawler® para completar un perfecto escenario.

Los jugadores también pueden personalizar sus propias arenas para darle a cada pelea un toque personal y usar el Superestrella Creador para construir su propia y única Superestrella de WWE con diferentes tipos y tamaños de cuerpo, rasgos faciales, ropa, cabello y estilos de lucha.

"Sabemos que los fanáticos y los jugadores de WWE disfrutan de una amplia variedad de experiencias, y con WWE 2K Battlegrounds, estamos presentando una dimensión completamente nueva a través del juego estilo arcade que es muy diferente a nuestra franquicia de simulación WWE 2K", dijo Chris Snyder, Vicepresidente de Marketing para 2K. "Esperamos ver que todos disfruten esta experiencia con amigos y familiares en nuestros campos de batalla".

WWE 2K Battlegrounds está diseñado para ser fácil de aprender y jugar, pero difícil de dominar, con técnicas más avanzadas que aprender y habilidades por desbloquear para que los jugadores de todos los niveles puedan disfrutar de la acción.

La lista de las más grandes Superestrellas de la actualidad, incluyen a Roman Reigns®, Drew McIntyre®, Charlotte Flair®, Becky Lynch®, Asuka®, Daniel Bryan®, Kofi Kingston®, Randy Orton®, combinados con Leyendas, incluidos Andre the Giant™, Undertaker®, Mankind®, Shawn Michaels®, Yokozuna™, Sgt. Slaughter™ y muchos más para que los fanáticos de todas las generaciones disfruten del Universo WWE, con más Superestrellas desbloqueados que estarán disponibles a través de actualizaciones gratuitas más adelante.

Cada Superestrella utiliza uno de los cinco estilos y cada estilo tiene sus propios movimientos de combate, fortalezas y debilidades. Elige entre Powerhouse, Technician, High-Flyer, Brawler y All-Rounder para encontrar el estilo que mejor funcione para ti. Los potenciadores de estilo Arcade, como Flaming Fist, Ice Breath y Earthquake, se acompañan de coloridos efectos visuales, que ofrecen emoción adicional y una dimensión adicional de estrategia que puede cambiar rápidamente la dirección de una lucha.

WWE 2K Battlegrounds ya está disponible para preventa en Edición Estándar (MSRP USD$39.99) y Edición Digital Deluxe (MSRP USD$49.99). Los jugadores que pre-ordenen la Edición Estándar recibirán al WWE Hall of Famer Edge® * en el lanzamiento. La edición Digital Deluxe incluye a Edge, así como todas las versiones de "Stone Cold" Steve Austin, The Rock y Ronda Rousey® desbloqueadas al comienzo del juego, más 1100 Golden Bucks adicionales, moneda que se puede usar para desbloquear Superestrellas, así como artículos decorativos**.

Desarrollado por Saber Interactive, WWE 2K Battlegrounds está clasificado como T para adolescentes por la ESRB y actualmente está programado para su lanzamiento mundial el 18 de septiembre de 2020 para el sistema PlayStation®4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X y PC con Windows a través de Steam, Nintendo Switch ™ y Stadia. Para obtener más información sobre WWE 2K Battlegrounds y 2K, visita WWE.2K.com/Battlegrounds, conviértete en fan en Facebook, sigue el juego en Twitter e Instagram usando el hashtag #WWE2KBattlegrounds o suscríbete a YouTube.

* La oferta de bono por pre-ordenar finaliza el 18 de septiembre de 2020. El período de oferta puede variar según la plataforma y la región. Ve a la tienda de la plataforma para más detalles. Aplican términos.

**Las súper estrellas de la WWE, las monedas del juego y los artículos decorativos también pueden desbloquearse logrando objetivos en el juego. No se requiere compra adicional.

2K es una etiqueta editorial de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

Saber Interactive es una marca de Saber Interactive, Inc.

Andre the Giant TM autorizado por CMG Brands, LLC.

Todas las marcas comerciales y derechos de autor contenidos en este documento son propiedad de sus respectivos titulares.