Últimas novedades sobre el presunto abuso de Alberto del Río

Llega más información acerca del presunto abuso sexual de Alberto del Río a una mujer, del cual fue acusado recientemente. El ex luchador de WWE fue detenido en un primer momento tras una acusación de violación pero no permaneció mucho tiempo en esa situación ya que pagó una fianza de 50 mil dólares. Pero el caso continúa adelante.

De hecho, han salido a la luz horribles nuevos detalles acerca de los daños que el mexicano habría causado a dicha mujer. Además de que Vince McMahon ha decidido vetarlo. Lo último que se supo hasta ahora fue que Del Río también habría dañado el celular, el laptop y su pasaporte; así como que ella tiene mucho miedo de él y planea irse de la ciudad tan pronto como pueda.

► Más del presunto abuso de Alberto del Río

Las novedades acerca de este terrible asunto llegan de la mano de PW Insider.

"Nos hemos enterado de que no ha habido más movimientos en el caso desde las últimas novedades ya que los cargos aún no se han presentado ante un gran jurado. Una vez que eso suceda, el gran jurado dictamina que debería haber una acusación oficial, el enjuiciamiento continuaría y el caso avanzaría hacia un juicio penal. "Del Río continúa en libertad después de haber pagado una fianza de 50 mil dólares y nos dicen que ha contratado a varios abogados defensores para que armen su defensa".

Por un lado, aunque no existe un motivo, al menos públicamente, que lo explique, el caso todavía no se ha presentado ante un gran jurado. Por el otro, mientras eso no ocurre Del Río se está preparando para defenderse con uñas y dientes de las acusaciones. De momento es pronto para confirmar en qué va a quedar todo esto pero pueden estar seguros de que estaremos atentos a todas las novedades que vayan surgiendo.