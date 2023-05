Recogido horas atrás, PROGRESS Wrestling y TNT Extreme Wrestling anunciaron ayer que, tras exhaustivas investigaciones, han decidido volver a contar con Will Ospreay y Paul Robinson, vetados como consecuencia de su implicación en ciertos casos adscritos al movimiento #SpeakingOut.

Y poco tiempo ha tardado PROGRESS en programar a Ospreay. Concretamente, para su siguiente cita, el tradicional torneo Super Strong Style 16, a celebrarse los días 27, 28 y 29 del presente mes.

Nigel McGuinness se ha encargado hoy de dar la noticia.

"Former PROGRESS Men's World Champion & also the winner of the first ever Super Strong Style 16 Tournament…”



