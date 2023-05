Las empresas independientes estadounidenses West Coast Pro y Pro Wrestling Revolution anunciaron que varias estrellas de la empresa femenina japonesa Marvelous estarán representantes para participar su torneo «Queen of Indies».

► «Queen of Indies»

Esta competencia comenzará el 13 de mayo en San Francisco, California. Es la primera ocasión que se lleva a cabo.

Se contará con la participación de ocho luchadoras, donde se incluyen las japonesas de Marvelous, Mio Momono, Maria y Unagi Sayaka (aunque ella es independiente, esta vez representa a Marvelous).

También verán acción en el evento, más no en el torneo, la veterana Chigusa Nagayo y Takumi Iroha. Para Nagayo es su reaparición en una función en los Estados Unidos luego de casi 10 años. Nagayo también efectuará un seminario de lucha libre el 11 de mayo y para el día 12, estará presente en un Tryout para Marvelous, donde podrán participar hombres y mujeres y a los elegidos se les ofrecerá la oportunidad de ser parte de una gira a Japón.

En el torneo también está anunciada la participación de la luchadora mexicana Lady Apache y la estadounidense Lady Frost, conocida por sus recientes campañas en el CMLL.

El cartel completo queda así:

WCPro y PWR «Queen of Indies», 13.05.2023

United Irish Cultural Center, San Francisco, CA

Queen of Indies – 1st Round: Masha Slamovich vs. Hyan

Queen of Indies – 1st Round: Mio Momono vs. Maria

Queen of Indies – 1st Round: Lady Frost vs. Dulce Tormenta

Queen of Indies – 1st Round: Unagi Sayaka vs. Billie Starkz

Tag Match: Mac Daddy Mylo y Rachelle Riveter vs. Johnnie Robbie y Brooke Havok

Trios Match: Chigusa Nagayo, Takumi Iroha y Sandra Moone vs. Lady Apache, Nicole Savoy y Karisma