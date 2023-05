Bayley, Iyo Sky y Dakota Kai fueron seleccionadas en conjunto en el reciente Draft, sugiriendo que seguirán asociadas durante un tiempo, a pesar de que surgieron rumores de una posible separación. Sin embargo, durante el reciente evento premium, Backlash, las cosas no salieron tan bien para el trío, debido a que Iyo Sky no pudo conseguir el Campeonato Femenil Raw gracias a una distracción provocada por la propia Bayley, quien trataba de ayudarla.

► Damage CTRL celebra el cumpleaños de Iyo Sky

Bayley y sus compañeras de equipo de Damage Ctrl no han estado pasando por los mejores momentos últimamente, y parece que los últimos eventos no han ayudado tampoco, ya que Iyo Sky y Dakota Kai tuvieron una breve celebración por el cumpleaños de la ex Campeona NXT. En el video, las dos se veían felices abrazóndose, pero Bayley no estaba a la vista.

Ciertamente, la ausencia de Bayley sorprendió a todos y cuando esta se enteró de que sus compañeras festejaron el cumpleaños de Iyo Sky, simplemente expresó su malestar en su cuenta de Twitter y no podía creer que las dos pudieran hacer tal cosa.

Wtf where was I?!? — Bayley (@itsBayleyWWE) May 8, 2023

– «Feliz cumpleaños Iyo Sky» – «¿¡¿Que dem…. Dónde estaba yo?!?»

Para entender un poco la molestia de Bayley, esta se acordó de su compañera y vía Twitter le dedicó un saludo de cumpleaños, adjuntando un par de fotografías, y en una de las cuales aparece todo el grupo. No obstante, es posible que también esté bromeando, como suele acostumbrar a hacerlo en sus redes sociales.

