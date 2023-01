¿Volver a WWE fue un “plan B” para Bray Wyatt?

Cuando WWE despidió a Bray Wyatt y meses después supimos de su primera incursión en el mundo del cine de la mano de Jason Baker, contemplamos la vía de que el otrora líder de The Wyatt Family nunca más retomara su carrera sobre los rings.

Y al igual que sucedió con Mercedes Moné, cuyo retiro también contemplamos, Wyatt continúa ejerciendo de luchador. O al menos, así consta para WWE, porque desde que se produjo su retorno el pasado julio, Wyatt sólo ha disputado cuatro combates, y ninguno de manera televisada.

Mañana, parece que Wyatt verá por fin acción bajo un show de seguimiento global, Royal Rumble, yendo contra LA Knight en un extraño combate denominado “Mountain Dew Pitch Black” que apunta más a ser el punto flaco del PPV que a robarse las miradas por su calidad.

► WWE, la terapia de Bray Wyatt

Esos meses de incertidumbre sobre el devenir competitivo de Wyatt fueron parte de la reciente charla que el “Eater of Worlds” mantuvo con Ryan Satin en Out Of Character de FOX Sports.

Recupero el extracto recogido por nuestro colaborador Vicente Beltrán, donde Wyatt explica su gran motivación para volver a WWE.

[…] Durante el tiempo que he pasado fuera de WWE me han surgido todo tipo de oportunidades y cosas muy buenas que me habría gustado hacer, pero no podía porque estaba roto. Había algo que se había apagado en mi y no conseguía saber por qué. Fue literalmente la gente la que me mantuvo vivo, apoyándome y diciéndome: ‘Deberías seguir haciendo esto, te echamos de menos’.

Y a continuación, añado otro extracto.

«Creo que hay una parte en cualquier atleta cuando te alejas de algo durante tanto tiempo, algo que en tu cabeza te dice: ‘¿Sigo siendo eso? ¿Soy lo que soy, lo que debería ser?’ Pienso en ello desde que volví, estaba de algún modo en ese punto. Y conforma han ido pasando las semanas, he empezado a ser yo mismo otra vez y a recordar por qué hago esto y cuánto significa para mí salir ahí fuera y actuar en cosas como el Royal Rumble».

Desconocemos si las intenciones originales de Wyatt pasaban por volver a calzarse las botas. La muerte de Brodie Lee, según expone Wyatt, lo llevó a querer alejarse de la lucha libre tras su despido. Y sólo aceptarla hizo que eventualmente entendiera cuál es su lugar: el ring.

Claro está, que esa comentada película junto a Jason Baker no ha visto la luz ni hay noticias de que vaya a hacerlo. Tampoco hay informaciones que hablen de importantes ofertas audiovisuales. Si el ex Campeón WWE hubiese medrado en Hollywood, tal vez otro gallo cantaría.