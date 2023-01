Dragon Gate: Se anuncia el torneo “Rey de Parejas”

El Gerente General de Dragon Gate, Ryo Saito anunció la realización del torneo “Rey de Parejas 2023”.

► “Rey de Parejas”

Esta será la primera competencia de parejas que la empresa organiza desde la “Summer Adventure Tag League“, celebrada 2016, donde los ganadores fueron Eita y Dragon Kid.

Para esta primera edición de “Rey de Parejas”, se contará con la participación de doce duplas, divididas en dos grupos.

► “Rey de Parejas” – Participantes

Grupo A:

BxB Hulk y Kota Minoura

Yuki Yoshioka y Madoka Kikuta

JACKY “FUNKY” KAMEI y Jason Lee

Masaaki Mochizuki y Mochizuki Jr.

H.Y.O e ISHIN

Yoshiki Kato y Kaito Nagano

Grupo B:

Naruki Doi y YAMATO

Dragon Kid y Dragon Dia

Shun Skywalker y KAI

Strong Machine F y Strong Machine J

Ben-K y Minorita

Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda

El torneo se desarrollará del 3 de febrero al 2 de marzo con trece jornadas de competencia. Tanto la apertura como la gran final se efectuarán en el Tokyo Korakuen Hall

► “Rey de Parejas” – Calendario de Encuentros

Dragon Gate, 03.02.2023

Tokyo Korakuen Hall

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda vs. Strong Machine J y Strong Machine F

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Masaaki Mochizuki y Junior Mochizuki vs. H.Y.O e ISHIN

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: YAMATO y Naruki Doi vs. Dragon Kid y Dragon Dia

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Yuki Yoshioka y Madoka Kikuta vs. Kota Minoura y B×B Hulk

Dragon Gate, 04.02.2023

Fujisan Messe

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Masaaki Mochizuki y Mochizuki Jr. vs. Jason Lee y JACKY “FUNKY” KAMEI

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: Ben-K y Minorita vs. Dragon Kid y Dragon Día

Dragon Gate, 05.02.2023

Tajimi City Industrial Bunka Center

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Kota Minoura y BxB Hulk vs. Kaito Nagano y Yoshiki Kato

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: Ben-K y Minorita vs. Shun Skywalker y KAI

Dragon Gate, 11.02.2023

Kyoto KBS Hall

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Jason Lee y JACKY “FUNKY” KAMEI contra Kaito Nagano y Yoshiki Kato

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: YAMATO y Naruki Doi vs. Strong Machine J y Strong Machine F

Dragon Gate, 12.02.2023

Hotel Cent Inn Kurashiki

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Kaito Nagano y Yoshiki Kato vs. H.Y.O e Ishin

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: Dragon Kid y Dragon Dia vs. Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda

Dragon Gate, 18.02.2023

Yukuhashi Citizen Gymnasium

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda vs. Shun Skywalker y KAI

Dragon Gate, 19.02.2023

ACROS Fukuoka

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Masaaki Mochizuki y Mochizuki Jr. vs Kaito Nagano y Yoshiki Kato

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: Ben-K y Minorita vs. Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda

Dragon Gate, 19.02.2023

ACROS Fukuoka

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Kota Minoura y BxB Hulk vs. Jason Lee y JACKY “FUNKY” KAMEI

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Yuki Yoshioka y Madoka Kikuta vs. H.Y.O e Ishin

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: Dragon Kid y Dragon Dia vs. Shun Skywalker y KAI

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: Strong Machine J y Strong Machine F vs. Ben-K y Minorita

Dragon Gate, 20.02.2023

Kokura Northern Gymnasium

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Kota Minoura y BxB Hulk vs. Masaaki Mochizuki y Mochizuki Jr.

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: Dragon Kid y Dragon Dia vs. Strong Machine J y Strong Machine F

Dragon Gate, 21.02.2023

Oro City Hall

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Yuki Yoshioka y Madoka Kikuta vs. Jason Lee y Jacky “FUNKY” KAMEI

Dragon Gate, 23.02.2023

Tokai Citizen Gymnasium

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Kaito Nagano y Yoshiki Kato vs. Yuki Yoshioka y Madoka Kikuta

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: YAMATO y Naruki Doi vs. Shun Skywalker y KAI

Dragon Gate, 25.02.2023

Tsushima Bunka Center

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Jason Lee y JACKY “FUNKY” KAMEI vs. H.Y.O e Ishin

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: YAMATO y Naruki Doi vs. Ben-K y Minorita

Dragon Gate, 26.02.2023

Kobe Art Center

– Rey de Parejas 2023 Grupo A:Kota Minoura y BxB Hulk vs. H.Y.O e Ishin

– Rey de Parejas 2023 Grupo A: Yuki Yoshioka y Madoka Kikuta vs. Masaaki Mochizuki y Mochizuki Jr.

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: YAMATO y Naruki Doi vs. Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda

– Rey de Parejas 2023 Grupo B: Strong Machine J y Strong Machine F vs. Shun Skywalker y KAI

Dragon Gate, 02.03.2023

Tokyo Korakuen Hall

– Rey de Parejas 2023 Semifinal 1: 1er. Lugar del Grupo A vs. 2do. Lugar el Grupo B

– Rey de Parejas 2023 Semifinal 2: 1er. Lugar del Grupo B vs. 2do. Lugar el Grupo A

– Rey de Parejas 2023 Gran Final:

Todas las luchas de la fase de grupos tendrán una duración máxima de 20 minutos. Por cada victoria se concederán dos puntos, un por empate (doble KO, tiempo fuera, etc.) y cero puntos por derrota o eliminación por faltas.

Los dos equipos con los puntajes más altos en cada bloque avanzarán a la ronda semifinal.