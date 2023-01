► ¿Qué es el Pitch Black Match del Royal Rumble?

Bray Wyatt tendrá su primera lucha televisada tras su regreso a WWE este fin de semana en el Royal Rumble que se celebra en San Antonio (Texas) y antes del mismo ha concedido una entrevista a Ryan Satin dentro de su programa “Out of Character” en la que ha confesado cómo ha estado todo este tiempo alejado de WWE y qué espera (además de qué significa) del Pitch Black Match que le enfrentará a L.A. Knight.

► Su primera lucha televisada tras su despido de WWE

“Hay muchas cosas que no se cómo van a salir. Cuando esperas algo desde hace tanto tiempo todo se llena de incertidumbre: ‘¿Seré capaz de hacerlo como antes?‘ Espero que sí porque poco a poco voy recordando cómo era esto y lo que significaba para mi salir ahí fuera y hacer las cosas que hacía por y para la gente. Durante el tiempo que he pasado fuera de WWE me han surgido todo tipo de oportunidades y cosas muy buenas que me habría gustado hacer en otro momento, pero no podía porque estaba roto. Había algo que se había apagado en mi y no conseguía saber qué. Estaba dañado y no encontraba la manera de arreglar lo que había roto a pesar de que la gente que estaba a mi alrededor se mostraba amable conmigo y siempre me ayudaron. La lucha del Royal Rumble va por y para ellos”.

► ¿Qué hizo cuando le despidieron?

“Ni siquiera yo sé cómo funciona mi mente. Sería el primero en decirte que estaba perdido. No puedo ver nada de lo que he hecho antes. No he visto nada de mi paso anterior por WWE; soy así y me obsesiona. Por eso cuando caí tan profundo no conseguí separar la ficción de la realidad hasta que me di cuenta del amor, la pasión y lo que la fanaticada sentía por mi. Estoy aquí gracias a ellos. Me pasó de todo, nunca tantas cosas a la vez y no estaba preparado. Perdí a mi amigo de la infancia, perdí a Brodie, a mi mejor amigo de la universidad… pero siempre hay algo ahí que me recuerda a él. No era yo mismo y me hizo falta un tiempo para darme cuenta que había que levantarse y ahora creo que es cuando mejor me siento después de haber vivido todo lo que viví en esa época”.

► ¿Qué es el Pitch Black Match del Royal Rumble?

“Esa es la belleza de este tipo de situaciones porque puede ser cualquier tipo de locura que me pase por la cabeza. Es muy ‘cool’ estar en ese tipo de situación en la que ni yo mismo sé lo que es, pero estoy seguro que será algo que no se ha visto nunca. Me encanta tomar todo tipo de riesgos y ver qué pasa. No tengo ni idea y eso es lo que me excita, caminar hacia lo desconocido. Recuerdo que ya he luchado con luces rojas, pero no tendrá nada que ver con aquello. Veremos en qué se convierte porque el cielo es el límite y será algo salvaje”.