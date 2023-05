WWE ha sido acusada de programar eventos en una determinada ubicación para impedir que AEW esté en esa misma zona. En realidad, mucho antes de que Tony Khan diera comienzo a su compañía luchística esas acusaciones circulaban por los mentideros de la lucha libre profesional. No obstante, Rafael Morffi, Vicepresidente de House Shows y Giras de All Elite Wrestling, no considera que eso haya sucedido, no cree que en su antigua compañía -antes trabajó en el imperio McMahon- hayan intentado sabotearlos, según explica en una reciente aparición en el podcast Talk is Jericho.

> Rafael Morffi no ve mala fe en WWE

“Hay mercados donde ellos [WWE] están, ya sea después o una o dos semanas antes que nosotros, pero creo que gran parte de eso es pura coincidencia. Puede que haya habido una o dos ocasiones en las que convenientemente programaron un espectáculo antes que nosotros… Estuvieron allí un mes antes que nosotros en Laredo, sí.

“Pero luego tenemos conversaciones directas con los recintos; en ese caso, el recinto no me informó hasta que lo anunciaron. Así que mantenemos conversaciones firmes con los recintos… Les digo a todos los recintos: ‘Obtengan la mayor ganancia posible de ambos eventos. Solo busquen un momento para nosotros’. Y a la mayoría de los recintos les encanta escuchar eso”.

¿Qué te parecen las palabras de Rafael Morffi?