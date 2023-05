El 18 de marzo, All Elite Wrestling dio inicio a sus house show con la realización de un primer AEW House Rules. En realidad, no fue el primer evento no televisado de la compañía luchística pues han llevado a cabo también The House Always Wins el 9 de abril de 2021 o Revolution Fan Fest el 5 de marzo de 2022. Pero ninguno de ellos entraba dentro de estos eventos no televisados que ayer viernes 12 de mayo de 2023 tuvo un nuevo episodio del que a continuación conocemos tanto los resultados de los combates como las imágenes de los mismos.

A great night of action at #AEWHouseRules in Corbin, KY! pic.twitter.com/8IOTeYJTbo — All Elite Wrestling (@AEW) May 13, 2023

> AEW House Rules en Corbin, Kentucky (12/05)

Hook venció a Ethan Page para retener el Campeonato FTW

a Ethan Page para retener el Campeonato FTW Christopher Daniels y Shawn Spears vencieron a The Boys, los acompañantes de Dalton Castle

a The Boys, los acompañantes de Dalton Castle Toni Storm venció a Billie Starkz

a Billie Starkz El Campeón Internacional AEW O range Cassidy y Darby Allin vencieron a Big Bill y Lee Moriarty, ambos de la facción The Firm

a Big Bill y Lee Moriarty, ambos de la facción The Firm El Campeón Mundial ROH Claudio Castagnoli venció a Brian Pillman Jr. en una lucha ROH Proving Ground

a Brian Pillman Jr. en una lucha ROH Proving Ground FTR vencieron a The Gunns para retener el Campeonato Mundial de Parejas AEW

This young fan will never forget this moment with Orange Cassidy and Darby Allin #AEWHouseRules pic.twitter.com/8X3dy28gNB — Wrestling News (@WrestlingNewsCo) May 13, 2023

Parece claro que AEW House Rules va a funcionar un poco como WWE Live, donde los All Elite hacen las delicia de los fanáticos con un poco más de libertad e incluso mayor conexión con ellos gracias a la ausencia de cámaras de televisión. Veremos si también es terreno para el debut en los encordados y primeros pasos de los nuevos talentos de la compañía Khan.

¿Qué te parece que AEW haga house shows?