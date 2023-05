Tony Deppen se fractura brazo y pasará por cirugía

El luchador independiente Tony Deppen ha declarado que sufrió una fractura en uno de sus brazos durante su lucha del jueves por la noche con Zack Sabre Jr en “Fight Night: Brooklyn” de Game Changer Wrestling.

De acuerdo con su tweet está programado para someterse a una cirugía en la próxima semana o dos y la línea de tiempo en que podría estar fuera de acción será de 2 a 3 meses.

A traves de su cuenta de Twitter el luchador Tony Deppen compartió información sobre la lesión sufrida en su combate contra Zack Sabre Jr.

I can’t type with one hand so I apologize

Thank y’all ❤️ pic.twitter.com/lDxXElI1r0

— Tony Deppen (@Tony_Deppen) May 12, 2023