Val Venis ataca las habilidades luchística de The Rock

The Rock y Val Venis compartieron el ring en varias ocasiones en WWF, incluso, una vez, La Roca retuvo el Campeonato Mundial de Peso Completo WWF ante el hombre que mantenía en toalla cuando no luchaba. Y,r ecientemente, Venis recordó sus años en WWE y hasta sus luchas con The Rock, en una reciente entrevista con Wrestling Shoot Interviews.

Y sorprendieron sus palabras, pues aseguró que nunca le pidió un consejo a Dwayne Johnson acerca de cómo luchar. Y ni se lo hubiera pedido, dado que considera que es muy malo en el ring, un luchador bastante básico. Estas fueron sus declaraciones:

► Val Venis dice que The Rock es un mal luchador

«Bueno, voy a decir que yo nunca acudí ni se me ocurrió intentar acudir a The Rock en busca de consejos acerca de cómo luchar. Porque, seamos sinceros, The Rock no es el mejor luchador del mundo. Él hace cosas muy básicas sobre el ring, pero es lo suficientemente inteligente como para que esas cosas básicas se pongan arriba en el gusto del público de todo el mundo.

«El Elbow Drop, su golpe con el codo al rival tras dejarse caer, es la movida más ridícula en el mundo. El Elbow Drop apesta. Pero, el Elbow Drop de The Rock es el mejor del mundo y los fans lo aman».

Por ahora, The Rock está feliz rompiendo récords de taquilla con su cinta Black Adam, que podría ser la última que grabe, al menos hasta que pase WrestleMania 39, pues los rumores indican que luchará allí ante su primo, por el título de este, el Campeonato Universal Indisputable WWE.