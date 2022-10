El miembro del Salón de la Fama WWE, Kurt Angle, no ha regresado a la lucha libre profesional desde su retiro en WrestleMania 35 y es poco probable que lo haga alguna vez, considerando que sus lesiones se lo impedirían. Sin embargo, no hace mucho tiempo reveló de que saldría de su retiro si se enfrenta a John Cena,Seth Rollins o Roman Reigns en una lucha; y además, también había mencionado de que le pidió a AEW la suma de 3 millones de dólares para combatir en diez luchas, aunque eso no se concretó.

► Vince McMahon consideraba a Kurt Angle «como un tipo grande»

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Kurt Angle, ha sido uno de los mejores luchadores profesionales que jamás haya competido en el ring, y formó parte de grandes rivalidades a lo largo de su carrera. Al poco tiempo de su debut en la lucha profesional, el héroe olímpico se convirtió en campeón, e incluso impresionó a todos por su talento natural.

Kurt Angle también mantenía una buena relación con Vince McMahon, aunque en su momento el mandamás le dijo que restringiera un movimiento de su arsenal, por una razón muy particular.

Mientras hablaba en su podcast, The Kurt Angle Show, Kurt Angle reveló que Vince McMahon inicialmente le gritó por aplicar un Moonsault, diciéndole que no lo hiciera porque Angle era un «tipo grande».

“Me gritaron un par de veces cuando comencé a hacer el moonsault desde la cuerda superior. Vince dijo: ‘Escucha, no eres un tipo pequeño, eres un tipo grande’, y le dije: ‘Vince, pero puedo hacerlo, eso es realmente impresionante’. Él dijo: ‘Sí, eres cierto, pero no lo uses mucho, solo de vez en cuando’, y tenía razón”.

A pesar de la prohibición de usar el Moonsault, Angle era un luchador bastante completo y realmente no fue una situación que marcara su ilustre carrera.