Cuando Val Venis olvidó su nombre por silletazo de Triple H

Val Venis estuvo recientemente como invitado en el video podcast Wrestling Shoot Interviews, y allí le preguntaron cuál había sido el golpe con una silla o cualquier objeto externo que más fuerte le hubieran dado en su carrera. Venis recordó un silletazo que le dio Triple H en un combate.

El mismo tuvo lugar el 21 de noviembre de 2005 en vivo en Raw. Dicho combate la ganó Venis por descalificación, pues Hunter le dio ese silletazo. En realidad, esta fue la única vez que ambos se enfrentaron en mano a mano. Estas fueron sus declaraciones:

► Val Venis recuerda duro silletazo de Triple H en la cabeza

«Todos los silletazos o golpes a la cabeza que me dieron fueron seguros. Dolían bastante y eran fuertes, pero seguros. Excepto una vez, que recibí un golpe excesivamente duro y quedé noqueado por unos tres segundos.

«Ocurrió en televisión, yo saqué del ring a Triple H con un lazo al cuello y me fui detrás de él, allí él iba a darme un silletazo para ser descalificado. Y cuando volteó y me dio con la silla en la cabeza, wow… fue una de esas pocas veces en las que no pude recordar absolutamente nada cuando abrí mis ojos.

«Todo lo que podía ver eran luces, gente y parte del ring de la lucha libre. Pero, no sabía por qué estaba allí. No sabía qué se suponía que tenía que hacer en mi trabajo. ¡Ni siquiera sabía cuál era mi nombre! Me pareció una eternidad sentirme así, pero realmente considero que fueron solo como unos tres segundos.

«Ya, luego, todos tus cables vuelven a funcionar y me acordé que estaba en medio de una lucha y dije: ‘Tengo que terminar esto’. No te voy a mentir, esos tres o cinco segundos en donde abres tus ojos y no sabes ni quién eres, es una situación bastante, bastante aterradora. Te vuelves alguien muy frágil. Me sentí como si fuera un niño. Ese silletazo de Triple H fue la vez que más duro me dieron un silletazo a la cabeza».

A sus 51 años de edad, Val Venis continúa luchando, aunque ya con mucha menos regularidad. De hecho, este año solo ha tenido un combate. Por su parte, Triple H es ahora el Director Creativo de Contenido de WWE.