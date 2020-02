Cody Rhodes critica duramente a Val Venis y este responde

¿Alguien recordaba a Val Venis? El ex-Campeón Intercontinental de WWE regresó a la palestra hace un par de días cuando publicó una serie de comentarios un tanto ofensivos contra la identidad de género, concretamente a raíz de la victoria de Nyla Rose del Campeonato Mundial Femenil de AEW. Según,»The Big Valvowski», una decisión creativa contraproducente para toda la lucha libre protagonizada por mujeres.

Tema que ciertos medios quisieron tocar durante la teleconferencia con estos que Cody mantuvo ayer, a modo de promoción de AEW Revolution. Y «The American Nightmare» precisamente no lanzó balones fuera ante la pregunta de cuál era su opinión.

Aunque sin bola de por medio, Val Venis respondió al vicepresidente ejecutivo de AEW.

WOW! Just WOW!

Ive actually got to go into WORK at the DISPENSARY now to SERVE human kind the very best MEDICINE god put on this planet. But make no mistake about it, Codys delusions have earned and deserve a FACT BASED RESPONSE. Stay tuned humanoids! https://t.co/yBlIu1guKc

