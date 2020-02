► Dominik Dijakovic reta a AJ Styles para Wrestlemania 36

AJ Styles regresó este lunes a Monday Night RAW por primera vez después de Royal Rumble 2020, después de haber sido dejado de lado por una lesión durante casi un mes. Inmediatamente después de regresar, AJ Styles proclamó que es la mejor superestrella de cualquier generación y dijo que está listo para enfrentarse a cualquier superestrella en WrestleMania, ya sea el campeón Shawn Michaels, The Undertaker, Hulk Hogan o toda la nWo.

Su compañero de The OC, Karl Anderson, incluso dijo que Styles es el nuevo ‘Mr. WrestleMania’, un título aludido al miembro del Salón de la Fama WWE Shawn Michaels y que «The Phenomenal One» lo aceptó con gusto.

Si bien los comentarios de Styles podrían haber afectado a algunas personas, la Superestrella de NXT, Dominik Dijakovic lo tomó de otra manera, y recurrió a su cuenta de Twitter para aceptar el desafío del ex Campeón WWE.

I accept, @AJStylesOrg, you don’t need to beg. pic.twitter.com/U4BBEK7ftZ

— Dominik Dijakovic (@DijakovicWWE) February 18, 2020