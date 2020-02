3 rivales que no debería tener Undertaker en WrestleMania 36

Teniendo en cuenta todo lo que hemos estado publicando estos días acerca de The Undertaker parece claro que su oponente en WrestleMania 36 será AJ Styles. Debemos contar además que «The Phenomenal One» lo mencionó el lunes pasado en Raw. Falta el anuncio oficial de WWE, aunque las cosas siempre podrían cambiar. Y también hemos estado hablando de qué pasaría con El Enterrador después del magno evento.

Dado que nada es oficial por el momento, muchos siguen pensando en otros posibles oponentes para Taker el 5 de abril y en SÚPER LUCHAS tenemos una lista de tres nombres, de los que están siendo mencionados, que no deberían serlo por diferentes motivos.

► Rivales que no debería tener The Undertaker

3- Cain Velásquez

No se nos ocurre ninguna razón para armar este combate. No tendría ningún sentido a menos que WWE quisiera que la fanaticada abucheara a Cain Velásquez. Podría ser interesante verlo como rudo pero eso no va a ocurrir. Como todas las leyendas a tiempo parcial, o al menos la mayoría, va a mentenerse en el lado iluminado del vestidor, enfrentando a luchadores que estén en el contrario. Y El Enterrador no es uno de ellos.

Esperamos que los dos formen parte de «La Vitrina de los Inmortales» de 2020, aunque no hemos sabido mucho sobre la estrella de ascendencia mexicana; pero en combates diferentes. Quizá Velásquez formen parte de la campal en honor de André el Gigante. Si fueran a verse las caras, quizá la mejor opción sería en este mismo combate. No estaría mal ver al Undertaker posar triunfante al lado de la estatua de tan grande leyenda.

2- The Fiend

Esta rivalidad finalizó hace tiempo. Undertaker tuvo su momento con Bray Wyatt en 2015. Varios momentos, de hecho, aunque por encima de todos está su mano a mano en WrestleMania 31. El ahora Campeón Universal ha dicho que quiere vengarse de todos los que le hicieron daño y sin duda El Enterrador lo hizo cuando lo venció en el PPV más importante de todos. Podría vengarse, pero no debería hacerlo.

Ahora sería enfrentar a The Fiend en un combate diferente, nada que ver con el que disputaron hace cinco años. No obstante, además de que es más interesante que el campeón enfrente a Roman Reigns en WM, no debería ocurrir un Undertaker vs Fiend. Otra razón es que el monarca está en ascenso, está en la cima y no debería caer en un evento tan importante. Y el futuro miembro del Salón de la Fama tampoco. Ya basta de que pierda.

3- Una leyenda

Esto también tiene que acabarse. Todos querríamos ver combates que nunca se han celebrado o volver a ver otros que se celebraron hace muchos años. Pero tenemos incontables ejemplos por los cuales es mejor que queden en nuestra imaginación. No hace falta seguir hablando de ellos, tampoco se trata de hacer leña del árbol caído, al fin y al cabo son leyendas que se merecen todo el respeto. Pero esto tiene que acabarse.

En este caso en concreto hablamos de Undertaker vs Sting que podría darse en el magno evento. No va a cumplir con las expectativas de lo que hubiera sido hace 10, 15 o 20 años. Lo más probable es que sea una decepción. No es necesario para nadie.

The Undertaker (y Sting o cualquier otro luchador semiretirado o retirado que quiera volver al encordado) debería enfrentar a un luchador en activo a tiempo completo que pueda cargar con el combate. De esta forma, dicha leyenda puede centrarse en aplicar sus maniobras más reconocidas y celebradas por la fanaticada, guardarse unos cuantos momentos que emocionen a todos y no ponerse en riesgo.