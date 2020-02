Me quedo con el tuit que el colectivo LGTB+ Pro Wrestling Community publicó acerca de las críticas que está generando la consecución de Nyla Rose del Campeonato Mundial Femenil AEW.

Nos disgusta ver la transfobia y los comentarios de odio hacia Nyla Rose. No, ella no es un hombre que gana un título de mujeres. Es una mujer trans. Si no saben lo que eso significa, aprendan con el corazón abierto. Si no están dispuestos, entonces cierren el pico.

► El juicio de Val Venis hacia Nyla Rose

Pero o bien hay gente que no sabe abrir el corazón, o no quiere. Caso de Val Venis, ex-WWE que ha vuelto a la palestra con estos comentarios vía Twitter.

#WWE drops "Womens" from the WOMENS TITLE!#IMPACT makes a Women the World Heavyweight Champion#AEW makes a man the WOMENS CHAMPION! WHO THE FUCK ARE THESE INSANE SOCIAL JUSTICE WARRIORS WITH PENCILS AND PAPERS RUINING THE INDUSTRY I LOVED SO MUCH? — Val Venis #DigiByte (@ValVenisEnt) February 14, 2020

¡WWE quita el ‘femenil’ del ‘TÍTULO DE MUJERES’! IMPACT hace a una mujer Campeón Mundial ¡AEW hace a un hombre CAMPEONA! ¿QUIÉN CARA** SON ESOS LOCOS JUSTICIEROS SOCIALES CON LÁPICES Y PAPELES QUE ESTÁN ARRUINANDO LA INDUSTRIA QUE TANTO AMABA?

Today I identify as a Great Dane. Gonna enter the Westminster dog show and win the XL Dog title. pic.twitter.com/WheDgVUPgr — Val Venis #DigiByte (@ValVenisEnt) February 15, 2020

Hoy me identifico como un Gran Danés. Voy a entrar en el show de perros de Westminster y ganar el título de Perro XL.

The Soy Boy Social Justice Warriors and anti-women morons who have taken over the writers duties in pro wrestling have forced The Big Valbowski to adjust his catch phrase to better reflect reality. pic.twitter.com/fxSS5QS3Gw — Val Venis #DigiByte (@ValVenisEnt) February 14, 2020

Los Chicos Soja [nuevo apodo de moda para definir a los votantes demócratas de EEUU] Justicieros Sociales y los imbéciles antimujeres que han tomado el control de los guionistas en la lucha libre profesional han forzado a The Big Valbowski a ajustar su frase característica para reflejar una mejor realidad. ¡HOLA SEÑORAS BIOLÓGICAS!

Lógico que tras tales declaraciones, muchos tacharan a Venis de tránsfobo. Avalancha de respuestas ante las que Eric Simms, representante y colega del gladiador, publicara lo siguiente en su cuenta de Facebook.

Acabo de hablar con Val Venis sobre sus comentarios acerca de Nyla Rose. Es defensor de Nyla pero contrario a las decisiciones de AEW. Tiene firmes opiniones basadas en hechos. Le sugerí subirse a un ring y retar a Nyla Rose a un combate y él estuvo de acuerdo. Ahora necesitamos una promoción para hacerlo. Creo que mis amigos en Titan Championship tendrían la plataforma perfecta para que él/ellos tengan un combate.

Al final, parece que a costa de Nyla Rose, lo único que buscan Venis y Simms es publicidad.