En septiembre pasado, WWE oficializó en su sitio web oficial la llegada a la compañía de Jorge Bolly, más conocido como El Hijo del Fantasma, pero no había tenido ninguna lucha desde que que llegó a Orlando. En su momento, Dave Meltzer indicó que el motivo se debía a una lesión en su rodilla

Finalmente se anunció el esperado debut de Hijo del Fantasma para un evento en vivo de NXT llevado a cabo en Fort Pierce, Florida, este sábado 15 de febrero.

Precisamente, se dio el anunciado debut de HIjo del Fantasma en un evento en vivo de NXT. Lo hizo con el nombre de Jorge Bolly e hizo equipo con su compatriota Raúl Mendoza, para hacerle frente a la pareja de Pretty Deadly, compuesta por Sam Stoker y Lewis Howley.

Luego de una buena lucha, la pareja de Jorge Bolly y Raúl Mendoza se llevaron la victoria, luego de que Mendoza pusiera de espaldas planas a su rival para la cuenta de 3. Los asistentes al evento compartieron por Twitter algunas imágenes y reseñas del encuentro que significó el debut de Hijo del Fantasma.

After this pic, @hijodelfantasma did a suicide dive and @RaulMendozaWWE helped pick up the win! Amazing. #NXTFtPierce #NXTFortPierce pic.twitter.com/BNqJtcPZJ6

— Wyatt (@BeastWrestler21) February 16, 2020