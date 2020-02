Riho es una gladiadora de gran calidad técnica, nadie duda de ello. Pero bajo opinión personal, no debió ser la primera Campeona Mundial AEW. Principalmente, porque un monarca inaugural debe tener la personalidad suficiente para impulsar un cetro recién creado, y obviando que Riho no domina el idioma de Shakespeare, su manejo fuera del ring ha sido muy discreto. De ahí la necesidad de una nueva campeona, y Nyla Rose suponía la opción más lógica, tanto por su estilo rudo como por la legitimidad que ofrece a la división. Aunque su victoria el pasado miércoles no ha gustado a todo el mundo, más allá de la ficción luchística.

► Nyla Rose, un triunfo gafado desde el comienzo

Y el runrún en torno a este cambio titular poco tardó en desatarse, de parte deJim Ross, quien cometió un lapsus justo instantes después de la victoria de Rose durante la emisión de AEW Dynamite.

Nyla es el ‘rey de la montaña’ de la división femenil de AEW

Pese a tratarse de una frase hecha, por lo que ya entraríamos en el absurdo debate del lenguaje inclusivo, JR pidió disculpas vía Twitter ante el revuelo causado.

Appreciate your timely criticism Umar. It’s called human error. Hopefully you will never experience such. 🤠 https://t.co/9LDg6rOK4v — Jim Ross (@JRsBBQ) February 13, 2020

Aprecio tu oportuna crítica, Umar. Se llama error humano. Espero que nunca experimentes algo así.

Sin embargo, del lado contrario, un buen número de aficionados critican el hecho de que una mujer trans porte el título femenil de AEW. Postura a su vez denunciada por el colectivo de internet LGTBQ+ Pro Wrestling Community.

We are disgusted to see the transphobic and hateful comments towards @NylaRoseBeast. No, she is not a man winning a women’s title. She is a trans woman. If you don’t know what that means, learn with an open heart. If you’re unwilling to, then shut up. pic.twitter.com/9Ti5D8Hifh — LGBTQ+ Pro Wrestling Community (LPWC+) (@LPWCplus) February 13, 2020

Nos disgusta ver la transfobia y los comentarios de odio hacia Nyla Rose. No, ella no es un hombre que gana un título de mujeres. Es una mujer trans. Si no saben lo que eso significa, aprendan con el corazón abierto. Si no estáis dispuestos, entonces cierren el pico.

Y «The Native Beast» no sólo ha contado en las últimas horas con el apoyo de la comunidad LGTBI. También Dustin Rhodes quiso pronunciarse.

Sick of this Trans fobia crap. My son is Trans and it saddens me to see so many hateful people on the attack! Get over yourselves and stfu! #KeepSteppin — Dustin Rhodes (@dustinrhodes) February 14, 2020

Me pone enfermo esta basura de transfobia. ¡Mi hijo en trans y me entristece ver a tanta gente odiando! ¡Supérenlo y cierren la boca!

AEW Revolution se celebrará el 29 de febrero, y es de suponer que Nyla Rose tendrá allí su primera defensa del Campeonato Mundial Femenil AEW. Veremos si Riho tiene cláusula de revancha o se concreta nueva retadora.