AEW DYNAMITE 12 DE FEBRERO 2020 .— A poco más de dos semanas de AEW Revolution, la situación está candente en esta joven empresa, pues los duelos que se han ido concretando lucen muy atractivos. Por lo pronto, Jon Moxley tendrá que seguir sobreviviendo a los miembros del Inner Circle antes de que llegue a su duelo titular con Chris Jericho. Esta noche, tendrá un encuentro calificado como de «ojo por ojo» con Santana, a quien lesionó la semana pasada, dejándolo temporalmente sin visión. La acción se emite desde el H.E.B. Center, en Cedar Park, Texas.

Esta noche nos esperan dos combates titulares. En uno de ellos, Riho defenderá el Campeonato Mundial Femenil AEW ante Nyla Rose, quien la semana pasada la atacó a traición, aplicándole powerbomb sobre una mesa.

En el otro, Kenny Omega y Hangman Page expondrán el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante los primeros del ranking: Scorpio Sky y Frankie Kazarian. ¿Lograrán estos últimos recuperar el oro? ¿Aparecerá la Dark Order?

Otros dos encuentros más han sido anunciados: MJF enfrentará a Jungle Boy, mientras que Dustin Rhodes recibirá a Sammy Guevara.

Y comenzamos fuerte, con una de las luchas de campeonato:

Antes de que inicie la lucha, aparece The Dark Order en la pantalla gigante. La facción oscura estará vigilante, y en espera del Exalted One, el misterioso líder del grupo.

Kenny Omega se ve en problemas al iniciar la lucha. Los de SCU están muy bien coordinados.

Hangman Page entra al rescate, cambiando la tónica de la lucha.

Scorpio Sky se lanza en vuelo suicida… Kenny Omega sale con Rise of the Terminator. Hangman aplica súplex a Kazarian.

Aunque logran coordinarse bien los campeones, los de California son colmilludos y bloquean sus mejores combinaciones.

Por algunos minutos, Hangman queda tirado fuera del ring, mientras Omega sufre con las llaves de los retadores.

Por fin se recupera Hangman, toma el relevo de su compañero y empieza a repartir golpes y patadas.

Omega entra a ayudar, pero es echado fuera. Hangman falla el Buckshot Lariat y casi es derrotado.

Los retadores aplican Dragon Sleepers, pero uno de ellos es, obviamente, ilegal, y no progresa la ofensiva.

Omega comienza a repartir V-Triggers. Hangman Page se lanza en tope suicida sobre Scorpio Sky.

Finalmente, Kazarian es fulminado con un sandwich de Buckshot Lariat y V-Trigger. No alcanza a tomar la cuerda a tiempo.

Después de la lucha, llega la Dark Order… Pero también The Butcher & The Blade. Y Angélico y Jack Evans. Todos contra SCU, aunque son reforzados por The Best Friends.

Se incorporan los Young Bucks, y tenemos aquí a toda la división de parejas armando tremenda bronca.

¿A qué conducirá esto?

Santana es entrevistado por Jim Ross. Cuenta que cuando él tenía 14 años, su padre perdió la vista. Y el mes pasado falleció. Sabe lo que ha sido vivir en la oscuridad y le enseñara eso a Jon Moxley.

This Santana interview is legit incredible. That emotion is REAL man. There is good, there is real good, and then there is this. Awesome stuff. Kudos to JR too, nothing but the best from him there leading him along. #AEW #AEWonTNT #AEWDynamite

— TM Berg (@TyMBergDad) February 13, 2020