Shawn Michaels: «Mi relación con The Rock no fue tan mala»

Para nadie es un secreto que Shawn Michaels vivió una vida bastante alocada en sus mejores épocas como luchador, pues vivía de fiesta en fiesta, tomaba mucho alcohol y tuvo problemas de adicción a las drogas durante años. Esto le causó problemas con varios luchadores. Uno de ellos fue The Rock, motivo por el cual ninguno quiso trabajar con el otro a lo largo de los años.

La historia cuenta que tanto Michaels como Triple H no gustaban de The Rock, quien ese entonces era Rocky Maivia. Michaels incluso le había dicho a McMahon que le quitara el Campeonato Intercontinental WWF. En el año 2000 tuvo lugar un segmento en Raw, en donde Michaels le propinó una Sweet Chin Music a la quijada de The Rock y este se quejó porque le había dado muy duro la patada.

► Shawn Michaels habla de su relación con The Rock

The Rock y Michaels se pelearon después de que el Chico Rompe Corazones le dijera que se retirara de la lucha libre si no podía soportar el dolor, y Rocky lo habría tirado al suelo hasta que varios luchadores los separaron.

Todo este conflicto no salió solo por una Superkick desmedida de fuerza, sino que en 1980, la historia dice que Michaels se presentó en un show en Hawái programado por Ofelia «Lia» Maivia, la abuela materla de Rock. Michaels insultó a Lia por un problema que tuvieron y eso generó que Rock, siendo un adolescente, pero con un gran cuerpo, le reclamara y ambos casi se van a los golpes.

Recientemente, Logan Paul entrevistó a Michaels para su podcast imPAULsive, y allí habló acerca de su relación con Rock. Aunque no entró en detalles, sí dijo que la relación nunca fue así de mala como se piensa.

«Nunca trabajé con The Rock. Su hija, Simone Johnson, está aquí en NXT. Las veces que lo he visto, siempre nos la hemos llevado bien. No creo que nuestra relación fuera tan mala como todo el mundo creía, y como todos los demás lo hicieron parecer.

«Sé que le puse pasar un mal rato a todos cuando yo era más joven. Cuando regresé a WWE con mi nueva vida, me aseguré de acercarme a todos y decirles al menos: ‘Lo siento’. Eso fue lo mejor que pude hacer.

«Cuando regresé en 2002, sabía que lo iban a aceptar, pero que su actitud hacia mí iba a ser como de ‘Ya veremos qué pasa contigo’. Pero, era importante para mí dar la vuelta a la página y hacer las paces, y al menos ,decirle a todos: ‘Perdón por como yo era. No tengo excusa, estoy dispuesto a arreglar y recuperar lo que sea. Si no vuelves a hablarme nunca más, también me parece bien'».