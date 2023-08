Entre la WWE (WWF entonces), la NWA, la AWA, la CWA o su última vez en un evento llamado Fusion Wrestling, donde tuvieron su único combate mano a mano, Scott Hall y Marty Jannety compartieron el encordado en 23 ocasiones desde 1985 hasta 2004. Y también lo hicieron en una ocasión fuera de él, aunque The Rocker no lo sabía hasta que The Bad Guy comenzó a golpearlo. Lo cuenta Kevin Nash en un episodio reciente de su pódcast, Kliq This.

► Scott Hall apalizó a Marty Jannetty

«Una de mis anécdotas favoritas es la de Jannetty, que de alguna manera logró entrar en la habitación de Scott Hall en Minneapolis y la destrozó por completo. Cuando Scott fue a cobrar su pago, se enteró de que le habían recortado el salario debido al estado en que dejaron su habitación de hotel, y descubrió que Marty fue quien lo hizo. Marty estaba durmiendo en la otra habitación, completamente tranquilo en una mesa de entrenamiento, y Scott lo enfrentó y le propinó una paliza«.

Siempre es interesante volver al pasado para descubrir o redescubrir historias sobre nuestros luchadores favoritos. Y precisamente Jannetty está en la actualidad en boca de muchos debido al lanzamiento del capítulo que le dedicaron en Dark Side of the Ring. Él mismo ha estado hablando de aquel supuesto asesinato que cometió cuando era un niño. Así como también defendiéndose de quienes lo llaman asesino. Lamentablemente, Hall falleció en 2022.

Parte de una de las luchas que Scott Hall y Marty Jannetty compartieron la vemos a continuación. Fue durante Survivor Series 1993, cuando los dos se unieron a Randy Savage y The 1-2-3 Kid contra el mismo Nash, entonces Diesel, Rick Mantel, Adam Bomb y Irwin R. Schyster.