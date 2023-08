Booker T: «Marty Jannety arruinó a Marty Jannetty»

«Quiero que todos sepan que los ADORO… […] Recibí 3 ofertas de programas de telerrealidad y 1 de una película, pero, para que sea una realidad, necesito saber lo que TÚ, mi familia extendida pensas… lo bueno Y lo malo… los amo. […] Bien, solo necesito entender… ¿cómo diablos puedes llamarme asesino si tenía 13 años y el tipo estaba tratando de violarme? e incluso entonces no fue intencional, se llama quitarme a este ninja de encima». Aprovechando el lanzamiento del episodio que le dedican en Dark Side of the Ring, Marty Jannetty pronunciaba estas palabras para agradeceder a sus fans y contestar a sus haters.

► Booker T habla de Marty Jannetty

La vida de The Rocker, así como su carrera en la lucha libre profesional, ha estado llena de controversias, tanto que Booker T considera que es un aviso para las nuevas generaciones de luchadores, según expone en su podcast, The Hall of Fame.

«Marty tuvo oportunidad tras oportunidad. Continuaron dándole chances. Pero simplemente seguía fallando una y otra vez. Finalmente, tuvieron que poner fin y decir, ‘Esto no va a funcionar.’ Sin embargo, Marty Jannetty tuvo más oportunidades que quizás nadie haya visto para seguir ganando dinero. ¿Fue por sus propias acciones? Por supuesto que sí. Lo veo como otro ejemplo de advertencia, que muestra cómo un día puedes estar en la cima y al día siguiente, encontrarte en el fondo mirando hacia arriba».

Es interesante apuntar que el antaño King Booker hizo un comentario similar sobre Big E: «El futuro de Big E está en el aire. ¡Realmente me perturba y me molesta eso! Sin embargo, también creo que otros luchadores deberían ver la desafortunada situación de Big E como un ejemplo claro de lo peligrosa que puede ser la lucha libre. Espero que Big E pueda aceptar la lesión y encontrar una segunda carrera en otro aspecto de la lucha libre. También espero que otros luchadores puedan ver lo que le sucedió al miembro de The New Day como una señal de advertencia para otros talentos cuando suban al ring […]».