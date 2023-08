DenkOps tiene más de 1,5 millones de suscriptores en YouTube, en parte por sus videos sobre los videojuegos de WWE y sus colaboraciones con UpUpDownDown; lo ha hecho también con Xavier Woods o Claudio Castagnoli. Pero al contrario que ellos, no es un luchador profesional. Al menos por ahora, pues de ello hablamos en esta ocasión, descubriendo que en realidad está entrenando para comenzar su propia carrera en las cuerdas y enfrentar a Adam Cole, como dio a conocer en el evento Deadlock Pro Wrestling Spark.

► DenkOps quiere luchar con Adam Cole

«Esto ya no es un ‘si’, ya no es un quizás, ya no es una pregunta, esto es definitivo. Cuando tú y yo pisemos este ring juntos, te lo juro por todo lo que amo, te daré todo lo que tengo. He estado trabajando noche y día para llegar a esto, lo he deseado desde que era un niño.

Esto es todo lo que he querido y el hecho de que estés parado al otro lado de este ring significa más para mí de lo que jamás sabrás. Así que no quiero ocupar mucho de tu tiempo, solo te diré esto. Cuando suceda, cuando estemos en este ring, te juro por Dios que vamos a incendiar el mundo…

¡Bay Bay!«.

Mientras tanto, el luchador de AEW está ultimando los preparativos para disputar dos luchas en All In. La primera lo verá unir fuerzas a MJF para luchar contra Aussie Open por el Campeonato Mundial de Parejas ROH. La segunda lo tendrá enfrentando al Better Than You en un mano a mano por el Campeonato Mundial AEW. Lleva varias semanas convertido en una de las piezas más populares de la televisión de la lucha libre gracias a su relación con el monarca máximo All Elite. ¿Dará continuación a esto coronándose?