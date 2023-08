Britt Baker, lesionada de camino a AEW All In

«Realmente espero que Britt Baker esté presente. Porque, como mencioné, este es el evento más importante en nuestra historia y Britt Baker y yo fuimos integrantes desde el principio, somos originales. No somos amigas, pero siento algo especial conectando con Britt Baker. Comprendo cómo se siente al estar en el Estadio de Wembley. Ella luchó desde el primer evento de pago por ver, y este es el gran momento para nosotras, para AEW. Entiendo realmente ese sentimiento, así que espero que esté ahí». Hikaru Shida pidió a Britt Baker para AEW All In.

On Sunday, August 27, the #AEW Women's World Title will be on the line in a 4-way match at #AEWAllIn LIVE on PPV at Wembley Stadium in London, UK at 6pm BST/1pm ET/10am PT!

El 27 de agosto, la luchadora japonesa expondrá el Campeonato Mundial Femenil AEW ante la DMD, Saraya y Toni Storm en un combate Fatal 4-Way. Lamentablemente, la misma doctora a la que pedía hace unos días y que finalmente se clasificó para el evento pay-per-view ha estado trabajando lesionada y acudirá a la cita de la misma manera. La que nos comparten nuestros compañeros de Fightful no es una buena noticia. Aunque Baker estará en el enfrentamiento titular, en cualquier momento esa lesión podría agravarse demasiado.

«Definitivamente ha estado lidiando con molestias. No estoy seguro si tiene una lesión específica o si simplemente está lastimada. Pero puedo decirte que, en mis conversaciones anteriores con Britt Baker en cámara, ella se enorgullece de trabajar a pesar de las lesiones y superar situaciones así. Y muchas personas han notado esto.»

Britt Baker dio a conocer recientemente que se ha tomado un descanso de su trabajo como dentista. Acude a la clínica para ocuparse de sus pacientes pero no toma nuevos ya que ha llegado un momento en que no puede compaginar ese rol con el de luchador que intenta conquistar la compañía All Elite. Esto puede haber sido parte de sus problemas físicos, así como también su decisión de no continuar por ese camino parte de la solución. Continuaremos informando sobre ella en SUPERLUCHAS.

“I think we can agree how magical it will sound when we hear 80,000 people say it with me when I say:

DOCTOR BRITT BAKER, D.M.D!”

Watch #AEWRampage Fight for the Fallen on TNT!@RealBrittBaker pic.twitter.com/ugBhNOUPHG

— All Elite Wrestling (@AEW) August 19, 2023