Desde que CM Punk abandonó el barco de los Élite, estos vienen vendiendo el eslogan de una «nueva era». Matt Hardy fue el primero en hacerlo, una semana atrás, ante los micrófonos de su podcast.

«Es una nueva era para AEW, y creo que es una buena era en la que no vamos a tener divisiones de luchadores ni programas separados, sino que más bien trabajarán en unidad. Habrá una armonía entre estos dos programas, y la gente contará historias entre ellos, y creo que eso es algo positivo para mantener todas las opciones abiertas […]»

Y de manera más sugerente, Tony Khan, vía vídeo promocional de WrestleDream, quien señala a esta cita como pivotante.

«[…] Rendiremos tributo a un soñador que hizo que todo esto fuese posible, el gran Antonio Inoki, con un evento que lleva un año preparándose. No querrán perderse AEW WrestleDream. Concluiremos un capítulo en la historia de la lucha libre y comenzará una nueva era en AEW, en PPV».

Desconozco por qué tales palabras llevaron a algunos periodistas a estimar la posibilidad de que Tony Khan haya comprado New Japan Pro-Wrestling. Y estos no dudaron en preguntar por ello al mandamás de AEW durante la reciente conferencia de prensa pre-WrestleDream.

Khan, evidentemente, lució un tanto descolocado ante tal cuestión, aunque para no romper un ápice de «hype», evitó confirmar o desmentir cualquier vía.

«Pienso que es realmente bueno que creáramos toda esta especulación en torno a WrestleDream, pero estoy un poco sorprendido de cómo ha crecido esta especulación, porque tenemos una gran relación ahora mismo y estamos haciendo cosas geniales con New Japan Pro-Wrestling. Me sorprendió un poco. En general, disfruto de verdad trabajando con New Japan Pro-Wrestling. Ya hace dos años que somos socios. «No tengo intención de aclarar lo que quise decir con esos comentarios. Quiero que la gente compre el evento de pago por visión. Pero la verdad es que nunca especulé con… Pienso que en internet se pasaron un poco con las especulaciones, no sé en base a qué, sinceramente».

► La «Max Era» de AEW

Después de todo, está inminente nueva era seguramente tenga relación con algo comentado por Tony Khan desde hace tiempo: que AEW goce de una plataforma de «streaming» con el apoyo de Warner Bros. Discovery, su socia televisiva. Y esta no sería otra que Max (HBO Max), donde ya se incluyó el «reality» AEW All Access el pasado verano.

Cobraría sentido entonces el incremento de número de eventos de pago por visión de AEW; hasta incluso, se dice, un total de 12 cada año. Estar bajo el paraguas de Max obligaría a los Élite a producir mayor cantidad de contenido y a su vez les permitiría gozar de margen de error si los seguidores responden tibiamente a dicha estrategia.

AEW y WBD quisieron que All In London se emitiera en directo a través de Max, como han hecho ya Peacock o Hulu con otros eventos, pero la plataforma no tenía entonces la tecnología necesaria para ello. Tal vez ahora sí la tenga o pronto la tenga y de cara al futuro, Max sea el «On Demand» particular de AEW.